08:27 · 15 ธันวาคม 2025

3 ตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หน้า 👀📈

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-
US100
ดัชนี
-
-

3 ตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หน้า 🎄📊

สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันหยุดคริสต์มาสโดยทั่วไปความผันผวนจะลดลงและแนวโน้มเดิมมักฝังตัวในตลาด แต่ปี 2026 อาจมีทิศทางต่างออกไป ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ ที่ล่าช้า รวมถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ยูโรโซน และ ญี่ปุ่น ตลาดสำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่ EURUSD, USDJPY และ US100

EURUSD 💶💵

  • ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม

  • แรงหนุนหลักมาจากท่าที dovish ของ Jerome Powell (Fed Chair) ที่คาดว่าตลาดแรงงานจะอ่อนตัว

  • NFP (Non-Farm Payrolls) เลื่อนประกาศเป็นวันอังคารที่ 16 ธ.ค.

  • CPI Inflation และ ECB Rate Decision ประกาศวันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค. อาจสร้าง ความประหลาดใจเชิง hawkish หากอัตราเงินเฟ้อฟื้นและการเติบโตยูโรโซนปรับตัวดีขึ้น

USDJPY 🇺🇸🇯🇵

  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีอิทธิพลต่อคู่เงินนี้อย่างมาก

  • เยนแข็งค่าในพฤศจิกายน เนื่องจากสัญญาณว่า BOJ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ย

  • Yield พันธบัตรญี่ปุ่น อยู่สูงสุดตั้งแต่ปี 2007

  • USDJPY อาจปรับตัวต่ำลงหากข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอ และ BOJ ส่งสัญญาณ hawkish พร้อมการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

US100 📈

  • บริษัทอย่าง Oracle, Adobe, Broadcom รายงานผลประกอบการแล้ว

  • แม้หลายบริษัทเติบโตดี แต่เกิดข้อสงสัยใน AI Sector หลังผลประกอบการ Oracle และ Broadcom ต่ำกว่าคาด

  • หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชี้เงินเฟ้อต่ำและแรงงานเย็นตัวลง แต่เศรษฐกิจยังแข็งแรง US100 มีโอกาสเคลื่อนไหวสู่ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • การเคลื่อนไหวอาจสะท้อนทิศทางของ US2000 ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก

17 ธันวาคม 2025, 20:00

