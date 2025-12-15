3 ตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หน้า 🎄📊
สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันหยุดคริสต์มาสโดยทั่วไปความผันผวนจะลดลงและแนวโน้มเดิมมักฝังตัวในตลาด แต่ปี 2026 อาจมีทิศทางต่างออกไป ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ ที่ล่าช้า รวมถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ยูโรโซน และ ญี่ปุ่น ตลาดสำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่ EURUSD, USDJPY และ US100
EURUSD 💶💵
-
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
-
แรงหนุนหลักมาจากท่าที dovish ของ Jerome Powell (Fed Chair) ที่คาดว่าตลาดแรงงานจะอ่อนตัว
-
NFP (Non-Farm Payrolls) เลื่อนประกาศเป็นวันอังคารที่ 16 ธ.ค.
-
CPI Inflation และ ECB Rate Decision ประกาศวันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค. อาจสร้าง ความประหลาดใจเชิง hawkish หากอัตราเงินเฟ้อฟื้นและการเติบโตยูโรโซนปรับตัวดีขึ้น
USDJPY 🇺🇸🇯🇵
-
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีอิทธิพลต่อคู่เงินนี้อย่างมาก
-
เยนแข็งค่าในพฤศจิกายน เนื่องจากสัญญาณว่า BOJ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ย
-
Yield พันธบัตรญี่ปุ่น อยู่สูงสุดตั้งแต่ปี 2007
-
USDJPY อาจปรับตัวต่ำลงหากข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอ และ BOJ ส่งสัญญาณ hawkish พร้อมการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
US100 📈
-
บริษัทอย่าง Oracle, Adobe, Broadcom รายงานผลประกอบการแล้ว
-
แม้หลายบริษัทเติบโตดี แต่เกิดข้อสงสัยใน AI Sector หลังผลประกอบการ Oracle และ Broadcom ต่ำกว่าคาด
-
หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชี้เงินเฟ้อต่ำและแรงงานเย็นตัวลง แต่เศรษฐกิจยังแข็งแรง US100 มีโอกาสเคลื่อนไหวสู่ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
-
การเคลื่อนไหวอาจสะท้อนทิศทางของ US2000 ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก
ข่าวเด่น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
สรุปข่าวเช้า