15 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ท้ายสัปดาห์หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัว ลดลง 📉 ขณะที่ แรงเก็งกำไรหุ้นเทคโนโลยีเริ่มอ่อนตัว 🖥️

US100
ดัชนี
-
-
USD/HUF
ฟอเร็ก
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
COPPER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

สหรัฐฯ

  • US100 ลดลงราว 2%

  • US500 และ US2000 ลดลงประมาณ 1%

  • Dow Jones ปรับตัวลดน้อยกว่า 0.5%

  • หุ้นเทคโนโลยีได้รับแรงกดดันจาก:

    • Oracle – ผลประกอบการต่ำกว่าคาด และความล่าช้าในการสร้าง OpenAI Data Centers

    • Broadcom – ผลประกอบการเกินคาด แต่ยอดขาย AI ต่ำกว่าคาด ทำให้มูลค่าหุ้นลดลง

ข่าวเศรษฐกิจและนโยบาย

  • Donald Trump ลงนามกฎหมายห้ามรัฐควบคุม AI

  • รัฐบาลสหรัฐฯ พิจารณาลดกฎระเบียบและภาษีในอุตสาหกรรมกัญชาและการพนัน

  • FED member Goolsbee สื่อสารแนวทางลงคะแนนธนาคารกลางเดือนธ.ค. “มองการตัดดอกเบี้ยมากกว่าคณะกรรมการคนอื่น”

ยุโรป

  • ดัชนียุโรปปรับตัวลดลง:

    • CAC40 -0.2%

    • DAX -0.3%

    • FTSE100 -0.5%

  • WIG20 ปรับขึ้นราว 0.5%

  • ตัวเลขเศรษฐกิจผสม:

    • CPI เพิ่มในสเปน ลดลงในฝรั่งเศสและเยอรมนี

    • GDP อังกฤษ หดตัวต่อเนื่องรายเดือน

ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

  • เหตุการณ์เกี่ยวกับ เรือบรรทุกน้ำมัน เพิ่มขึ้น:

    • ไฟไหม้เรือในโรมาเนีย

    • การโจมตีเรือในทะเลดำ

    • สหรัฐฯ ยึดเรือเวเนซุเอลา

    • รัสเซียโจมตีเรือของตุรกีใกล้อู่ยูเครน

สินค้าโภคภัณฑ์

  • โลหะอุตสาหกรรม:

    • Copper, Zinc -2%

    • Aluminum -1%

    • Nickel ปรับขึ้นเล็กน้อย

  • โลหะมีค่า:

    • Platinum +2%

    • Gold คงที่

    • Silver -3%

สกุลเงิน

  • GBP อ่อนค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจต่ำ กระตุ้นแรงกดดันต่อ BoE

  • JPY ลดลง

  • Forint (HUF) เป็นผู้นำการปรับตัวลด >0.5% เทียบกับ USD/EUR

คริปโต

  • ตลาดเทคโนโลยีอ่อนตัวกระทบ คริปโต

  • Bitcoin -2% ถือระดับราว 90,000 USD

  • Ethereum -4% ปิดที่ 3,090 USD

สรุป: แรงขายในหุ้นเทคโนโลยีและความกังวลเศรษฐกิจโลก กดดันตลาดสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันหยุด แต่สินทรัพย์บางประเภทอย่าง Platinum ปรับตัวขึ้นสวนทาง ตลาดยังคงมีความผันผวนสูงและติดตามข่าวเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด

17 ธันวาคม 2025, 11:13

