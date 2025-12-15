ข่าวเด่นวันนี้: ท้ายสัปดาห์หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัว ลดลง 📉 ขณะที่ แรงเก็งกำไรหุ้นเทคโนโลยีเริ่มอ่อนตัว 🖥️

สหรัฐฯ
US100 ลดลงราว 2%
US500 และ US2000 ลดลงประมาณ 1%
Dow Jones ปรับตัวลดน้อยกว่า 0.5%
หุ้นเทคโนโลยีได้รับแรงกดดันจาก:
Oracle – ผลประกอบการต่ำกว่าคาด และความล่าช้าในการสร้าง OpenAI Data Centers
Broadcom – ผลประกอบการเกินคาด แต่ยอดขาย AI ต่ำกว่าคาด ทำให้มูลค่าหุ้นลดลง
ข่าวเศรษฐกิจและนโยบาย
Donald Trump ลงนามกฎหมายห้ามรัฐควบคุม AI
รัฐบาลสหรัฐฯ พิจารณาลดกฎระเบียบและภาษีในอุตสาหกรรมกัญชาและการพนัน
FED member Goolsbee สื่อสารแนวทางลงคะแนนธนาคารกลางเดือนธ.ค. “มองการตัดดอกเบี้ยมากกว่าคณะกรรมการคนอื่น”
ยุโรป
ดัชนียุโรปปรับตัวลดลง:
CAC40 -0.2%
DAX -0.3%
FTSE100 -0.5%
WIG20 ปรับขึ้นราว 0.5%
ตัวเลขเศรษฐกิจผสม:
CPI เพิ่มในสเปน ลดลงในฝรั่งเศสและเยอรมนี
GDP อังกฤษ หดตัวต่อเนื่องรายเดือน
ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
เหตุการณ์เกี่ยวกับ เรือบรรทุกน้ำมัน เพิ่มขึ้น:
ไฟไหม้เรือในโรมาเนีย
การโจมตีเรือในทะเลดำ
สหรัฐฯ ยึดเรือเวเนซุเอลา
รัสเซียโจมตีเรือของตุรกีใกล้อู่ยูเครน
สินค้าโภคภัณฑ์
โลหะอุตสาหกรรม:
Copper, Zinc -2%
Aluminum -1%
Nickel ปรับขึ้นเล็กน้อย
โลหะมีค่า:
Platinum +2%
Gold คงที่
Silver -3%
สกุลเงิน
GBP อ่อนค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจต่ำ กระตุ้นแรงกดดันต่อ BoE
JPY ลดลง
Forint (HUF) เป็นผู้นำการปรับตัวลด >0.5% เทียบกับ USD/EUR
คริปโต
ตลาดเทคโนโลยีอ่อนตัวกระทบ คริปโต
Bitcoin -2% ถือระดับราว 90,000 USD
Ethereum -4% ปิดที่ 3,090 USD
สรุป: แรงขายในหุ้นเทคโนโลยีและความกังวลเศรษฐกิจโลก กดดันตลาดสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันหยุด แต่สินทรัพย์บางประเภทอย่าง Platinum ปรับตัวขึ้นสวนทาง ตลาดยังคงมีความผันผวนสูงและติดตามข่าวเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด
