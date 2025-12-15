Rivian Automotive: ดาวรุ่งหรือดาวตก? 🚗💥

อ่านเพิ่มเติม
Rivian Automotive: ดาวรุ่งแห่งวงการ AEV หรือยังคงอยู่ในเงามืด? 🚗⚡

ภาพรวมบริษัท:
Rivian เป็นผู้ผลิต รถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AEV) ขนาดเล็กและเฉพาะกลุ่ม เมื่อเทียบกับธุรกิจผลิตรถยนต์ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล โดยมี มูลค่าตลาดประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ แม้สภาพตลาดโดยรวมจะไม่เอื้ออำนวย แต่หุ้นของ Rivian กลับปรับตัวขึ้นราว 16% ในวันนี้ หลังจากการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม

ไฮไลท์จากประกาศล่าสุด:

  • RAP1 Processor: ชิปประมวลผลอัตโนมัติรุ่นใหม่ของ Rivian ซึ่ง ประสิทธิภาพสูงกว่าผู้เล่นชั้นนำหลายเท่า เช่น Tesla

  • ประหยัดพลังงานมากขึ้น: ประสิทธิภาพดีกว่าชิปมาตรฐานปัจจุบันของ Rivian ถึง 50 เท่า

  • ห่วงโซ่อุปทาน: ชิปออกแบบเองและผลิตร่วมกับ TSMC ตัดความสัมพันธ์กับ Nvidia

ความท้าทายในอดีต:

  • หุ้น Rivian เดบิวต์ที่ราว 180 ดอลลาร์ต่อหุ้น (2021) วันนี้อยู่ที่ 19 ดอลลาร์ ลดเกือบ 90%

  • ปัญหาหลักคือ ยังไม่มีกำไร แม้จะอยู่ในตลาดหลายปี

  • ตลาด AEV ปัจจุบันมีคู่แข่งที่มีประสบการณ์และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เช่น Waymo, Tesla และแบรนด์จีน

โอกาสและความหวัง:

  • Rivian มี เงินสดสำรองสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์

  • การขาดทุนลดลงต่อเนื่องปีต่อปี

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดโอกาสแข่งขันโดยตรงกับ Tesla

  • การเติบโตไตรมาสล่าสุด:

    • รายได้เพิ่ม 78% YoY

    • ยอดขายซอฟต์แวร์เพิ่ม 320%

  • R2 คาดว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Tesla และ Rivian ไม่มีภาระด้านการเมืองเหมือน Tesla

มุมมองทางเทคนิค (RIVN.US, D1):

  • หุ้นยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังจากร่วงหนักหลายปี

  • การปรับตัวขึ้นล่าสุดจากข่าวชิปใหม่อาจเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญ

  • นักลงทุนควรติดตามการเปิดตัว R2 และผลประกอบการไตรมาสถัดไปเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตระยะกลางถึงยาว

สรุป: Rivian เป็น หุ้นดาวรุ่งที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสสูง ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถรักษาการเติบโตและสร้างกำไรได้หรือไม่

สรุป: Rivian เป็น หุ้นดาวรุ่งที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสสูง ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถรักษาการเติบโตและสร้างกำไรได้หรือไม่

 

Source: xStation5

