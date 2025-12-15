อ่านเพิ่มเติม
🔝 SLIVER พุ่ง 10% ในสัปดาห์นี้

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาสะสม เงิน ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยเดียว ปัจจุบันความต้องการเก็งกำไรปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าส่วนใหญ่จะเห็นชัดเจนใน ตลาดออปชัน ETF โดย Bloomberg ชี้ว่า นักลงทุนที่ถือสถานะ short options จะถูกบังคับให้สร้างความต้องการเก็งกำไรเพิ่มเติมในเงินเพื่อจำกัดความสูญเสียของตน

ปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาสะสมเงินปีนี้ ได้แก่:

  • การขาดดุลอย่างรุนแรงอีกปี จากความต้องการสูงของ ภาคโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic)

  • การกระตุ้นจาก ETFs

  • ปัญหาการผลิตเหมืองเงินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเงินมักเป็นผลพลอยได้จากการสกัด ทองแดง ทองคำ หรือสังกะสี

  • ปัจจัยด้านการเงินและความกังวลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งเพิ่มความต้องการโลหะมีค่า

ผลรวมทั้งหมดทำให้ เงิน กลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนเก็งกำไรและหันมาถือครองอย่างแข็งแรงในช่วงนี้

ราคาสะสม SLIVER ในปีนี้ปรับตัวขึ้นแล้ว 120% โดยเฉพาะสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นกว่า 10% ขณะนี้มีการพูดถึงมากขึ้นว่าความต้องการเงินส่วนใหญ่เกิดจาก การเก็งกำไร

ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

อัตราส่วน ทองคำต่อเงิน (Gold-to-Silver Ratio) กำลังปรับตัวลดลงในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี 2020 ขณะนี้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 หากลดลงไปถึงค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 53 จะบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาสะสมเงินจะ ทะลุเหนือระดับ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

ราคาสะสม เงิน ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ สี่ติดต่อกัน โดยเข้าใกล้บริเวณ แนวต้านทางเทคนิคที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ระดับ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงทำหน้าที่เป็น แนวรับที่แข็งแกร่ง สำหรับราคาปัจจุบัน

ที่มา: xStation5

17 ธันวาคม 2025, 20:00

