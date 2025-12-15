หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลง 📉🖥️

ความเชื่อมั่นในตลาด แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปลายสัปดาห์ ในการซื้อขายวันศุกร์ ดัชนีอเมริกา ปรับตัวลดลงชัดเจน โดย US100 เป็นผู้นำการปรับตัวลดลงเกือบ 2% ขณะที่ US500 และ US2000 ลดลงประมาณ 1%
หุ้นเทคโนโลยีหลักปรับตัวลดลง:
-
Microsoft -1%
-
Google -มากกว่า 1%
-
Meta ประมาณ -1%
-
Amazon -มากกว่า 1%
-
Oracle -4%
-
Logitech ประมาณ -5%
-
Dell -2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา Oracle เผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ทำให้ราคาหุ้นลดลง 15% จากรายได้และการคาดการณ์ที่ต่ำกว่าคาด รวมถึงการเติบโตของยอดขายในกลุ่มสำคัญที่ตลาดติดตาม ส่งสัญญาณแรกว่าการปฏิวัติ AI อาจชะลอตัว
เมื่อวานนี้ Broadcom เข้าร่วมกลุ่มบริษัทที่สร้างความผิดหวัง แม้ผลประกอบการจะสูงกว่าคาดทั้งรายได้และกำไร แต่หุ้นลดลง 10% จากการสื่อสารของผู้บริหารว่าการเติบโตของยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ AI และศูนย์ข้อมูล จะไม่ใหญ่เท่าที่ตลาดคาด
ปัจจัยเสริมแรงกดดันมาจากตัวเลข เศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ เช่น การว่างงานที่เพิ่มขึ้น คำสั่งซื้อและยอดขายที่ลดลง ซึ่งยิ่งกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับ สภาพสภาพคล่องของธนาคารและตลาดเครดิตเอกชน ที่อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
ด้านกฎหมาย Donald Trump ลงนามในกฎหมายที่ห้ามรัฐควบคุม AI เพื่อไม่ให้ชะลอการขยายตัวของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งตั้งคำถามว่าการดำเนินการนี้เป็นเพียง การปลดล็อกกฎระเบียบที่คิดไม่รอบคอบ หรือเป็น มาตรการสุดวิสัยเพื่อสนับสนุนมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี ที่เริ่มยากต่อการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
US100 (กรอบเวลา D1)
ดัชนียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยนักลงทุนจับตามองผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตของ AI เป็นหลัก
Source: xStation5
