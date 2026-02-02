3 ตลาดสำคัญที่ห้ามพลาดสัปดาห์นี้ 👀

- ดอลลาร์แข็งค่าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกดดัน เงิน (Silver) ให้ผันผวนสูง แม้แนวโน้มระยะยาวยังขึ้น
- ดอลลาร์แข็งค่าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกดดัน เงิน (Silver) ให้ผันผวนสูง แม้แนวโน้มระยะยาวยังขึ้น
- หุ้นเทคโนโลยีและราคาน้ำมันยังคงเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักของตลาดสัปดาห์หน้า (US100 & OIL)
ในช่วงสัปดาห์หน้า นักลงทุนจะหันมาจับตาตัวเร่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ ดอลลาร์สหรัฐ, โลหะมีค่า และ ความเสี่ยงโดยรวมของตลาด ตลาดโลกกำลังจับตาราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นท่ามกลางการรวมกำลังของกองทัพเรือสหรัฐใกล้อิหร่าน ขณะที่ เงิน (Silver) ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังจะประกาศ ส่วนตลาดหุ้นกำลังเผชิญการทดสอบสำคัญเมื่อบริษัทเทคโนโลยีใหญ่—รวมถึง Alphabet, Amazon และ AMD—เตรียมรายงานผลประกอบการ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลมหภาคเพื่อสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยและนโยบาย Fed สัปดาห์นี้ SILVER, US100 และ OIL จึงยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญ
SILVER
ราคาซิลเวอร์ตกอยู่ภายใต้แรงขายรุนแรงหลังจากช่วงที่ปรับตัวขึ้นอย่างฮึกเหิมตามทองคำ แม้ราคาสปอตในเซี่ยงไฮ้ยังมีพรีเมียมสูง แต่คลื่นปรับฐานครั้งนี้รุนแรงมาก ราคาซิลเวอร์ร่วงกว่า 10% ในวันศุกร์ สาเหตุหลักมาจาก ดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่า หลังการเสนอชื่อ Kevin Warsh เป็นประธาน Fed คนต่อไป
ตลาดเริ่มปรับมุมมองไปที่นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหนุนดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ส่งผลลบต่อโลหะมีค่าอย่างทองและเงิน ดังนั้น เงินและโลหะมีค่าอื่น ๆ อาจผันผวนสูงในระยะสั้น แม้ภาพระยะยาวยังมีแนวโน้มขาขึ้น
วันจันทร์สัปดาห์นี้จะมี ดัชนี PMI ภาคการผลิต จากเศรษฐกิจชั้นนำของโลก และสัปดาห์นี้ยังมีการประชุมธนาคารกลางหลายแห่ง: RBA วันอังคาร, RPP (โปแลนด์) วันพุธ, ตามด้วย BoE และ ECB วันพฤหัส
US100
ฟิวเจอร์ Nasdaq 100 สูญเสียโมเมนตัมหลังจากหุ้น Microsoft ร่วง 12% และเกิดการขายหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์และข้อมูล นักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงที่ AI อาจส่งผลต่อ โมเดลธุรกิจและโอกาสเติบโตของบริษัท SaaS ไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่าย CAPEX ของ Big Tech
ตลาดอยู่ในสภาวะ "risk-off ชั่วคราว" โดยหุ้นเทคโนโลยียังคงเป็นจุดศูนย์กลางของการขายต่อ นักลงทุนยังคงจับตาผลประกอบการบริษัทสหรัฐเป็นหลัก แม้ Apple และ Meta จะรายงานผลดี แต่ความเชื่อมั่นโดยรวมใน Big Tech ยังเปราะบาง นอกจากนี้ ISM Manufacturing วันพุธ และ Non-Farm Payrolls วันศุกร์ คาดว่าจะสร้างความผันผวนสำคัญ
OIL
ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ดูตั้งใจที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างเด็ดขาด สหรัฐได้รวมกำลังทหารจำนวนมากใกล้อิหร่าน พร้อมการสนับสนุนจากอิสราเอลและ NATO ยุโรป กรณีฐานคือการโจมตีแบบเจาะจงต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านเพื่อบังคับให้ลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ใหม่
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการยกระดับความตึงเครียด อาจลุกลามจนควบคุมไม่ได้ ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงและกระทบการขนส่งผ่าน ช่องแคบสุเอซและฮอร์มุซ ตลาดจับตาราคาน้ำมันดิบ Brent อย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นตัวชี้วัดหลักของความเสี่ยงเงินเฟ้อโลก
