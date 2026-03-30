3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้

Donald Trump หลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ Iran และได้ขยายเส้นตายการลงนามข้อตกลงกับสหรัฐฯ ออกไปแล้วสองครั้ง แม้ช่วงแรกจะมีสัญญาณเชิงบวก แต่ตลาดกลับเริ่มกังวลต่อความเสี่ยงการยกระดับความขัดแย้งและความปั่นป่วนในภาคพลังงานอีกครั้ง
ในสัปดาห์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์ ตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดการเงิน ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ตลาดแรงงานสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนมีนาคม ดังนั้นนักลงทุนควรจับตา EURUSD, Crude Oil และ S&P 500 อย่างใกล้ชิด
EURUSD
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง หลังจากเห็นได้ชัดว่าอิหร่านไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจากับสหรัฐฯ หรือปฏิบัติตามคำขาด ในภาวะความไม่แน่นอนนี้ ตลาดเห็นกระแส “flight to cash” อีกครั้ง โดยดอลลาร์ยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลัก
แนวโน้มนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่อยู่ห่างจากความขัดแย้ง และความมั่นคงด้านพลังงาน แม้ว่าการกระทำของสหรัฐฯ จะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จุดชนวนวิกฤต
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดจะจับตา CPI เบื้องต้นของยูโรโซนในวันอังคาร และตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
OIL
ตลาดน้ำมันกำลังเผชิญความผันผวนรุนแรงที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียวอาจเกิน 50% ซึ่งในประวัติศาสตร์มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่เคยเห็นการเคลื่อนไหวรายเดือนรุนแรงเช่นนี้
การเคลื่อนไหวสุดขั้วนี้เชื่อมโยงกับการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา แม้จะมีความพยายามทั่วโลกในการบรรเทาผลกระทบก็ตาม
แม้ Donald Trump จะกำหนดเส้นตายใหม่สำหรับข้อตกลงเป็นวันที่ 6 เมษายน แต่เตหะรานส่งสัญญาณว่าไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นจริง และพร้อมสำหรับความขัดแย้งระยะยาว
หากวิกฤตไม่คลี่คลายเร็ว ราคาน้ำมันระดับสูงเป็นประวัติการณ์อาจกลายเป็นกรณีฐาน โดยอาจทะลุ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
US500
ฟิวเจอร์สของ S&P 500 ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์สูง ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงยืนในระดับราคาสูง
เมื่อเข้าสู่ช่วงสิ้นไตรมาสแรก ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังจะเริ่มขึ้น ตลาดจะโฟกัสไปที่ผลประกอบการของกลุ่ม Big Tech ท่ามกลางการลงทุนขนาดใหญ่และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงหลักยังคงอยู่ที่คำถามว่าเงินเฟ้อที่กลับมาสูงขึ้นจะบีบให้ Federal Reserve ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งเป็นสถานการณ์คล้ายปี 2022 ที่เคยทำให้ตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวลงแรง และนักลงทุนกำลังกังวลว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอย 🚨
ข่าวเด่นวันนี้ 30 มี.ค.
