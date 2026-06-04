  
08:15 · 4 มิถุนายน 2026

BREAKING: ISM Non-Manufacturing PMI สูงกว่าคาดการณ์ 📊

ISM Non-Manufacturing PMI และ Factory Orders ออกมาสูงกว่าคาด 📊

ISM (May)

  • ISM Non-Manufacturing PMI: 54.5 (คาด 53.7 | ก่อนหน้า 53.6)
  • ISM Prices: 71.3 (ก่อนหน้า 70.7)
  • ISM Employment: 47.9 (ก่อนหน้า 48.0)
  • Business Activity: 57.7 (ก่อนหน้า 55.9)
  • New Orders: 57.3 (ก่อนหน้า 53.5)

Factory Orders (April)

  • Factory Orders: 4.8% (คาด 4.6% | ก่อนหน้า 1.8%)
  • Ex Transportation: 1.3% (ก่อนหน้า 1.8%)
  • Durable Goods ex Transportation: 1.1% (ก่อนหน้า 1.1%)
  • Durable Goods ex Defense: 8.1% (ก่อนหน้า 8.1%)

ภาพรวมตลาด (Market Commentary)

ข้อมูลชุดนี้ออกมา “บวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ” แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับ “ไม่เป็นมิตรกับเงินเฟ้อและความคาดหวังการลดดอกเบี้ยเร็ว”

ประเด็นสำคัญ

1) ภาคบริการยังเร่งตัว
ISM ที่ 54.5 สะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเร่งขึ้น ไม่ใช่แค่ทรงตัว

2) แรงกดดันเงินเฟ้อยังสูง
ดัชนีราคาบริการพุ่งขึ้น 71.3 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงมาก → สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังไม่ลดลง โดยเฉพาะ “services inflation” ที่มักเหนียวกว่า goods

3) อุปสงค์ยังแข็งแรง

  • Business Activity เพิ่มขึ้น
  • New Orders เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
    → ยืนยันว่าการเติบโตมาจาก “ดีมานด์จริง” ไม่ใช่แค่ราคาขึ้น

4) จุดอ่อนยังอยู่ที่การจ้างงาน
Employment ยังต่ำกว่า 50 ที่ 47.9 สะท้อนแรงจ้างงานในภาคบริการยังอ่อน

5) ภาคการผลิตยังแข็งแกร่ง
Factory Orders โต 4.8% สูงกว่าคาด และฟื้นตัวจากเดือนก่อนอย่างชัดเจน

สรุปภาพรวม

  • เศรษฐกิจสหรัฐ: แข็งแกร่งกว่าคาด
  • เงินเฟ้อ: ยังไม่เย็นลง
  • Fed: กดดันลดดอกเบี้ยยากขึ้น

แม้ตัวเลขจะออกมาบวก แต่ปฏิกิริยาตลาดยังค่อนข้างจำกัด โดย EUR/USD ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหมือนเดิม

Figure: EURUSD (M1)

Source: xStation5, 03.06.2026

4 มิถุนายน 2026, 08:25

BREAKING: ตัวเลข ADP ออกมาสูงกว่าคาด! 📈
4 มิถุนายน 2026, 08:22

ข่าวเด่นวันนี้ 4 มิ.ย.
4 มิถุนายน 2026, 08:12

ความเสี่ยงต่อการเติบโต – มีแค่ในยุโรปเท่านั้นหรือ?
3 มิถุนายน 2026, 22:28

Broadcom ก่อนประกาศงบ — ตลาดจับตา “แนวโน้ม” มากกว่ากำไร 🚨
ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก