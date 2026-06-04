BREAKING: ISM Non-Manufacturing PMI สูงกว่าคาดการณ์ 📊

ISM Non-Manufacturing PMI และ Factory Orders ออกมาสูงกว่าคาด 📊
ISM (May)
- ISM Non-Manufacturing PMI: 54.5 (คาด 53.7 | ก่อนหน้า 53.6)
- ISM Prices: 71.3 (ก่อนหน้า 70.7)
- ISM Employment: 47.9 (ก่อนหน้า 48.0)
- Business Activity: 57.7 (ก่อนหน้า 55.9)
- New Orders: 57.3 (ก่อนหน้า 53.5)
Factory Orders (April)
- Factory Orders: 4.8% (คาด 4.6% | ก่อนหน้า 1.8%)
- Ex Transportation: 1.3% (ก่อนหน้า 1.8%)
- Durable Goods ex Transportation: 1.1% (ก่อนหน้า 1.1%)
- Durable Goods ex Defense: 8.1% (ก่อนหน้า 8.1%)
ภาพรวมตลาด (Market Commentary)
ข้อมูลชุดนี้ออกมา “บวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ” แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับ “ไม่เป็นมิตรกับเงินเฟ้อและความคาดหวังการลดดอกเบี้ยเร็ว”
ประเด็นสำคัญ
1) ภาคบริการยังเร่งตัว
ISM ที่ 54.5 สะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเร่งขึ้น ไม่ใช่แค่ทรงตัว
2) แรงกดดันเงินเฟ้อยังสูง
ดัชนีราคาบริการพุ่งขึ้น 71.3 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงมาก → สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังไม่ลดลง โดยเฉพาะ “services inflation” ที่มักเหนียวกว่า goods
3) อุปสงค์ยังแข็งแรง
- Business Activity เพิ่มขึ้น
- New Orders เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
→ ยืนยันว่าการเติบโตมาจาก “ดีมานด์จริง” ไม่ใช่แค่ราคาขึ้น
4) จุดอ่อนยังอยู่ที่การจ้างงาน
Employment ยังต่ำกว่า 50 ที่ 47.9 สะท้อนแรงจ้างงานในภาคบริการยังอ่อน
5) ภาคการผลิตยังแข็งแกร่ง
Factory Orders โต 4.8% สูงกว่าคาด และฟื้นตัวจากเดือนก่อนอย่างชัดเจน
สรุปภาพรวม
- เศรษฐกิจสหรัฐ: แข็งแกร่งกว่าคาด
- เงินเฟ้อ: ยังไม่เย็นลง
- Fed: กดดันลดดอกเบี้ยยากขึ้น
แม้ตัวเลขจะออกมาบวก แต่ปฏิกิริยาตลาดยังค่อนข้างจำกัด โดย EUR/USD ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหมือนเดิม
Figure: EURUSD (M1)
Source: xStation5, 03.06.2026
BREAKING: ตัวเลข ADP ออกมาสูงกว่าคาด! 📈
ข่าวเด่นวันนี้ 4 มิ.ย.
ความเสี่ยงต่อการเติบโต – มีแค่ในยุโรปเท่านั้นหรือ?
Broadcom ก่อนประกาศงบ — ตลาดจับตา “แนวโน้ม” มากกว่ากำไร 🚨