ข่าวเด่นวันนี้ 3 เม.ย.

วอลล์สตรีทปิดท้ายเซสชันที่ผันผวนอย่างมาก โดยช่วงต้นตลาดดัชนีหลักร่วงลงสูงสุดราว 2% หลังสุนทรพจน์ของ Donald Trump ไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางวัน มีรายงานจากสื่อว่า Iran กำลังดำเนินการจัดทำ “protocol” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรืออย่างปลอดภัยผ่าน Strait of Hormuz ส่งผลให้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวกลับมา และสัญญาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเปิดตลาดเพียง 0.1–0.3%
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่
- Initial jobless claims: ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ลดลงเหลือ 202,000 ราย
- Challenger report: เพิ่มขึ้นเป็น 60,000
- ดุลการค้า: ขาดดุลลดลงเหลือ 57.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มหุ้นอวกาศ ซึ่งปรับตัวขึ้นตามกระแสข่าวเชิงบวกและ sentiment หลังการปล่อยภารกิจ Artemis II
Globalstar, Inc. พุ่งขึ้นราว 7% จากกระแสข่าวลือว่า Amazon.com, Inc. อาจเข้าซื้อกิจการ
Intuitive Machines, Inc. ปรับตัวขึ้นประมาณ 14%
ด้านหุ้นรายตัว Tesla, Inc. ปรับตัวลงมากกว่า 3% หลังรายงานยอดส่งมอบรถยนต์ออกมาต่ำกว่าคาด
Blue Owl Capital Inc. ลดลงราว 3% หลังประกาศข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนเงินของลูกค้ากลุ่ม private credit
ฝั่งยุโรปเปิดตลาดด้วยความกังวล ก่อนจะฟื้นตัวบางส่วนจากกระแสคาดการณ์เรื่องการกลับมาเปิดการเดินเรือใน Strait of Hormuz โดยตลาดที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ DAX ฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.5% ขณะที่ FTSE 100 และ WIG20 เคลื่อนไหวดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1%
ตลาด FX พบการอ่อนค่าของเงินปอนด์ เยน และดอลลาร์แคนาดา ราว 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับยูโร ขณะที่ยูโรก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยราว 0.2% เทียบดอลลาร์
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- กลุ่มเกษตร: โกโก้ร่วงลงมากกว่า 3%
- พลังงาน: ตลาดยังไม่เชื่อมั่นต่อการคลายความตึงเครียด
- Brent crude +7% ที่ 107 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI crude +12% ที่ 110 ดอลลาร์/บาร์เรล
- โลหะมีค่า:
- เงิน -3%
- ทองคำ -2%
คริปโตยังคงเผชิญแรงขายทั่วทั้งตลาด
- Bitcoin -1.5% ที่ 67,200 ดอลลาร์
- Ethereum -4% ที่ 2,060 ดอลลาร์
- Solana -2.5% ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์
โดยรวม ตลาดยังคงเคลื่อนไหวภายใต้แรงสลับระหว่าง “ความหวังเรื่อง de-escalation” และ “ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลาย” อย่างชัดเจน 🚨
