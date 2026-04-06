3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์

- ความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์: ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดต่อคำขู่ของ Donald Trump เกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศในอิหร่าน และความเสี่ยงเชิงระบบที่เกิดจากการปิดกั้นช่องแคบ Strait of Hormuz อย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ: แม้ตัวเลข GDP และ PCE ในวันพฤหัสจะช่วยให้เห็นภาพรวม แต่ตัวเลข CPI ในวันศุกร์จะเป็นตัวชี้ชัดถึงผลกระทบที่แท้จริงของราคาพลังงานที่พุ่งสูงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
- การทดสอบฐานของ Wall Street: ขณะที่ดัชนี S&P 500 ยังคงยืนใกล้ระดับสูงสุด ตลาดจะประเมินว่า หุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารจะสามารถชดเชยความไม่แน่นอนในกลุ่มเทคโนโลยีได้หรือไม่ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
หลังจากช่วงหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ตลาดวอลล์สตรีทเตรียมกลับมาเปิดเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ต้องระวังว่าจันทร์ที่ 6 เมษายนยังคงเป็นวันหยุดธนาคารในหลายประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลก แม้สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนจะมีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการ แต่บรรยากาศตลาดยังคงถูกกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง Iran และ United States เมื่อราคาน้ำมันดิบยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ และทั้งทองคำและหุ้นปรับตัวลง นักลงทุนจะโฟกัสไปที่ 3 สินทรัพย์หลัก ได้แก่ OIL, EURUSD และ US500
OIL
คำปราศรัยล่าสุดของประธานาธิบดี Donald Trump ไม่ได้ช่วยคลายความกังวลของตลาด แต่กลับเพิ่มความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกระลอก ดูเหมือนว่า “เส้นตาย” สำหรับการแก้ปัญหาทางการทูต ซึ่งถูกเลื่อนหลายครั้งและเคยกำหนดไว้วันที่ 6 มกราคม จะถือว่าไม่มีผลแล้ว
หลังจากมีคำเตือนเกี่ยวกับแผนการโจมตีทางอากาศ “ครั้งใหญ่” ต่ออิหร่านภายใน 2–3 สัปดาห์ เพื่อกดดันให้ยอมจำนนเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันช่องแคบ Strait of Hormuz ยังถูกปิดกั้น และอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายทั้งบนบกและเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์กำลังยกระดับขึ้นทุกวัน สัปดาห์หน้าจะเป็นบททดสอบสำคัญของความเสี่ยงโลก หากการส่งออกผ่านช่องแคบ Hormuz ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างน้อยบางส่วน โลกอาจเผชิญวิกฤตพลังงานที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
EURUSD
สัปดาห์นี้จะถูกกำหนดทิศทางโดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหญ่
- วันพฤหัส: PCE เดือนกุมภาพันธ์ และ GDP ไตรมาส 4/2025 (ปรับทบทวน)
- วันศุกร์: ตัวเลข CPI เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สุด
คาดการณ์เบื้องต้นชี้ว่าเงินเฟ้ออาจพุ่งขึ้นถึง 1 จุดเปอร์เซ็นต์ จากเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นผลโดยตรงจากราคาพลังงานที่พุ่งสูง
นักลงทุนจะจับตาปฏิกิริยาของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และความอ่อนแอของยุโรปจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงรุนแรง แนวโน้มขาลงของ EURUSD อาจถูกย้ำให้ชัดขึ้น ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณการเจรจาสันติภาพ อาจทำให้ดอลลาร์ถูกเทขายอย่างรวดเร็ว
US500
ฟิวเจอร์สของดัชนี S&P 500 เข้าสู่สัปดาห์ใหม่โดยยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 6% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์การปิดล้อมช่องแคบ Hormuz และความขัดแย้งในอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม Warren Buffett ระบุว่าการปรับฐานในรอบนี้ยังไม่ลึกพอที่จะเป็นจังหวะ “เข้าซื้อหนัก”
ในช่วงต่อไป ตลาดหุ้นจะให้ความสำคัญกับการประเมินว่าช็อกเงินเฟ้อครั้งนี้เป็นเชิงโครงสร้างหรือไม่ ขณะเดียวกันตลาดเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
หากต้นทุนการดำเนินงานพุ่งสูง และบริษัทไม่สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้จากการลงทุน AI ขนาดใหญ่ได้ อาจกลายเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่
ในทางกลับกัน นักลงทุนอาจหันไปหา “สินทรัพย์ปลอดภัยเชิงรายได้” เช่น กลุ่มพลังงานและธนาคาร ซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากความผันผวนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูง
