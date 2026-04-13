อ่านเพิ่มเติม
08:31 · 13 เมษายน 2026

3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์

ขณะนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจโลกสามารถหลีกเลี่ยง “สถานการณ์เลวร้ายที่สุด” ได้แล้ว นั่นคือการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบันยังคงเปราะบาง และสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

สำหรับนักลงทุน “บททดสอบสำคัญ” จะอยู่ที่การกลับมาของการขนส่งทางทะเลและเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบ Strait of Hormuz อย่างเป็นปกติอีกครั้ง

นอกเหนือจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ฤดูกาลประกาศงบไตรมาส 1 ปี 2026 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ดังนั้น นักลงทุนควรจับตา 3 สินทรัพย์หลักในสัปดาห์นี้ ได้แก่: น้ำมัน (OIL), S&P 500 Futures (US500) และคู่เงิน AUD/USD

OIL

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากถึง 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีการประกาศหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม สันติภาพยังคงเปราะบาง แม้ทั้งสองฝ่ายจะประกาศชัยชนะ แต่การเจรจาทางการทูตยังอยู่ในภาวะ “แขวนอยู่บนเส้นด้าย”

แม้ราคาจะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดช่วงต้นเดือนเมษายน แต่ความตึงเครียดยังคงสูง

หากราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นเหนือระดับ $100 อีกครั้ง อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เงินเฟ้อทั่วโลกกลับมาเร่งตัว

ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวของน้ำมันกำลังกระทบต่อสินทรัพย์แทบทุกประเภท โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์และทองคำ

ในวันจันทร์ ตลาดจะจับตารายงานการผลิตรายเดือนของ OPEC ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะกลางของตลาดพลังงาน

US500

Sentiment ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย S&P 500 futures สามารถลบการขาดทุนส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคมได้แล้ว

ขณะนี้ US500 ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ 2.5% เท่านั้น

เมื่อเข้าสู่ช่วง earnings season เต็มรูปแบบ ตลาดจะโฟกัสไปที่ “สุขภาพของบริษัท”

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจับตาธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Goldman Sachs และ JPMorgan Chase

ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของ Netflix และ TSMC ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

โดยเฉพาะรายงานของ TSMC ซึ่งถือเป็น “ตัวชี้วัดสำคัญ” ของทั้งภาคเทคโนโลยี และอาจกำหนด momentum ของหุ้นเทคในทั้ง S&P 500 และ Nasdaq

AUD/USD

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลียสัปดาห์นี้จะค่อนข้างเบา
(มีเพียงตัวเลขการว่างงานวันพฤหัสฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค/ธุรกิจในวันอังคาร)

แต่ค่าเงิน AUD ยังคงเป็นจุดสนใจของตลาด

ปัจจุบัน “Aussie” อยู่ในโซน overbought หลังมีแรงเก็งกำไรจำนวนมาก
โดยได้รับแรงหนุนจาก Reserve Bank of Australia ที่เป็นธนาคารกลางกลุ่ม G10 แห่งแรกที่กลับมาใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

ทิศทางของ AUD จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนเป็นหลัก ได้แก่:
• ตัวเลขการค้า (อังคาร)
• GDP, ยอดค้าปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (พฤหัสฯ)

หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลงเพิ่มเติม จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจจีน และช่วยหนุนตลาดออสเตรเลียทางอ้อม

13 เมษายน 2026, 08:36

“SaaS-pocalypse” ยังไม่จบ
10 เมษายน 2026, 22:17

BREAKING: CPI สหรัฐฯ สูงขึ้น แต่ต่ำกว่าคาดการณ์! 🚨
10 เมษายน 2026, 20:00

🟡ทองคำกลับสู่ราคาตามกลไกตลาด
10 เมษายน 2026, 14:26

ตลาดเด่นวันนี้: CH50cash – หุ้นจีนเดินหน้ารุกอย่างแข็งแกร่ง (10.04.2026)
ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก