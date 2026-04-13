3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์

ขณะนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจโลกสามารถหลีกเลี่ยง “สถานการณ์เลวร้ายที่สุด” ได้แล้ว นั่นคือการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบันยังคงเปราะบาง และสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
สำหรับนักลงทุน “บททดสอบสำคัญ” จะอยู่ที่การกลับมาของการขนส่งทางทะเลและเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบ Strait of Hormuz อย่างเป็นปกติอีกครั้ง
นอกเหนือจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ฤดูกาลประกาศงบไตรมาส 1 ปี 2026 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ดังนั้น นักลงทุนควรจับตา 3 สินทรัพย์หลักในสัปดาห์นี้ ได้แก่: น้ำมัน (OIL), S&P 500 Futures (US500) และคู่เงิน AUD/USD
OIL
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากถึง 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีการประกาศหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สันติภาพยังคงเปราะบาง แม้ทั้งสองฝ่ายจะประกาศชัยชนะ แต่การเจรจาทางการทูตยังอยู่ในภาวะ “แขวนอยู่บนเส้นด้าย”
แม้ราคาจะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดช่วงต้นเดือนเมษายน แต่ความตึงเครียดยังคงสูง
หากราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นเหนือระดับ $100 อีกครั้ง อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เงินเฟ้อทั่วโลกกลับมาเร่งตัว
ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวของน้ำมันกำลังกระทบต่อสินทรัพย์แทบทุกประเภท โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์และทองคำ
ในวันจันทร์ ตลาดจะจับตารายงานการผลิตรายเดือนของ OPEC ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะกลางของตลาดพลังงาน
US500
Sentiment ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย S&P 500 futures สามารถลบการขาดทุนส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคมได้แล้ว
ขณะนี้ US500 ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ 2.5% เท่านั้น
เมื่อเข้าสู่ช่วง earnings season เต็มรูปแบบ ตลาดจะโฟกัสไปที่ “สุขภาพของบริษัท”
ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจับตาธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Goldman Sachs และ JPMorgan Chase
ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของ Netflix และ TSMC ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
โดยเฉพาะรายงานของ TSMC ซึ่งถือเป็น “ตัวชี้วัดสำคัญ” ของทั้งภาคเทคโนโลยี และอาจกำหนด momentum ของหุ้นเทคในทั้ง S&P 500 และ Nasdaq
AUD/USD
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลียสัปดาห์นี้จะค่อนข้างเบา
(มีเพียงตัวเลขการว่างงานวันพฤหัสฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค/ธุรกิจในวันอังคาร)
แต่ค่าเงิน AUD ยังคงเป็นจุดสนใจของตลาด
ปัจจุบัน “Aussie” อยู่ในโซน overbought หลังมีแรงเก็งกำไรจำนวนมาก
โดยได้รับแรงหนุนจาก Reserve Bank of Australia ที่เป็นธนาคารกลางกลุ่ม G10 แห่งแรกที่กลับมาใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
ทิศทางของ AUD จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนเป็นหลัก ได้แก่:
• ตัวเลขการค้า (อังคาร)
• GDP, ยอดค้าปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (พฤหัสฯ)
หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลงเพิ่มเติม จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจจีน และช่วยหนุนตลาดออสเตรเลียทางอ้อม
