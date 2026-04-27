🔴 3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ธนาคารกลางสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ภูมิรัฐศาสตร์และงบ Big Tech เท่านั้น สัปดาห์หน้ายังมีการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสำคัญทั่วโลก ได้แก่ Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of England, European Central Bank และ Bank of Canada ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะคงนโยบายไว้ตามเดิม แม้ยังมีโอกาสเกิดเซอร์ไพรส์ได้ ในบริบทนี้ นักลงทุนควรจับตา USDJPY, ทองคำ และดัชนี US500 อย่างใกล้ชิด
USDJPY
ตั้งแต่วันอังคารหน้า ตลาดจะได้รับการประกาศอัตราดอกเบี้ยจากทั้ง Bank of Japan และ Federal Reserve โดยก่อนหน้านี้ตลาดเคยคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเริ่มคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ย เช่นเดียวกับการตัดสินใจของ Fed ที่มีกำหนดในวันพุธที่ 29 เมษายน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญว่า การประชุมครั้งนี้มีแนวโน้มจะเป็นครั้งสุดท้ายของ Jerome Powell ในฐานะประธาน Fed แม้ยังมีความเป็นไปได้ที่ผู้สืบทอดอย่าง Kevin Warsh อาจยังไม่ได้รับการยืนยันจากสภาคองเกรสก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม
ในเชิงเทคนิค USDJPY ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยโซน 160 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ
ตลาดทองคำยังคงไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับภาพรวมของสถานการณ์พลังงานในวงกว้าง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่แม้จะอยู่ในระดับสูง แต่ยังเคลื่อนไหวบริเวณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะเดียวกัน ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแบบครอบคลุมยังคงอยู่ไกลจากความเป็นจริง
ในระยะนี้ ทองคำกำลังตอบสนองหลักต่อความคาดหวังด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมักเป็นปัจจัยหนุนทองคำ แต่หากเกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและยืดเยื้อ คล้ายช่วงปลายทศวรรษ 1970 ถึงต้น 1980 ก็อาจทำให้ตลาดต้องปรับคาดการณ์ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ครั้งใหญ่
ถ้อยแถลงของ Jerome Powell หลังการตัดสินใจของ Federal Reserve จะเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะในมุมมองที่ธนาคารกลางใช้ประเมินความเสี่ยงเงินเฟ้อ หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง และเงินเฟ้อถูกมองว่าเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว นักลงทุนอาจหันกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น ระดับหนี้โลกที่สูง และแนวโน้มการกระจายทุนสำรองจากดอลลาร์สหรัฐไปสู่ทองคำอย่างต่อเนื่อง
ดัชนี S&P 500 และสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีดังกล่าวทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล สะท้อนว่านักลงทุนส่วนใหญ่กำลังมองข้ามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และหันไปให้ความสำคัญกับความคาดหวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จนถึงตอนนี้ ผลประกอบการโดยรวมออกมาแข็งแกร่ง โดย Tesla รายงานทั้งรายได้และกำไรที่เติบโต พร้อมทั้งส่งสัญญาณแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่งในธุรกิจ AI และหุ่นยนต์
ผลประกอบการในสัปดาห์นี้จาก Meta, Microsoft และ Alphabet จะเป็นปัจจัยชี้ขาด โดยบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มกำหนดทิศทางว่ากระแส AI จะยังสามารถผลักดันดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ให้ปรับขึ้นต่อไปได้อีกหรือไม่ ทั้งสามบริษัทมีกำหนดรายงานผลหลังปิดตลาดในวันพุธ
ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.
📌 ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
⚡ ภัยแล้งในสหรัฐฯ จะกระตุ้นความผันผวนเชิงเก็งกำไรในตลาดธัญพืช CBOT หรือไม่?
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยุติการสอบสวนพาวเวลล์ ❗️ ดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ 📉