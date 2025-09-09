อ่านเพิ่มเติม

🔝ทองคำทะลุ $3,600

08:23 9 กันยายน 2025

Gold has climbed more than 5% since the beginning of September, boosted by a weaker dollar.

หากไม่นับการปรับฐานเล็กน้อยเมื่อวันที่ 4 กันยายน ราคาทองคำในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วง พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน — ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่หาได้ยากในตลาด ราคาทองคำได้ปรับขึ้นมาแล้วกว่า 5% ในเดือนนี้ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงราว 10% เท่านั้น การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า และ ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐ

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเผยตัวเลขการจ้างงานใหม่เพียง 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำผิดคาดอย่างมาก และยังมีการปรับลดตัวเลขเดือนมิถุนายนลงอีกด้วย อัตราการว่างงานปรับขึ้นสู่ 4.3% ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่ การเติบโตของค่าจ้างชะลอตัว

การผสมผสานของข้อมูลเหล่านี้แทบจะทำให้ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต้องลดดอกเบี้ยอย่างแน่นอน และเปิดทางสู่ รอบการผ่อนคลายนโยบายใหม่ ตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้เกือบ 3 ครั้งของการปรับลดดอกเบี้ย ในปีนี้ (หรือ 1 ครั้งในแต่ละการประชุมที่เหลือของปี 2025) นอกจากนี้ ตลาดยังคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยรวมราว 150 จุดพื้นฐาน ก่อนที่รอบการผ่อนคลายนี้จะสิ้นสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 3 ครั้งในปีหน้า นอกเหนือจากที่คาดไว้แล้ว

The market is pricing in aggressive rate cuts by the Fed in the coming months. Source: Bloomberg Finance LP
Gold is up almost 1% today, significantly exceeding the $3,600 per ounce level. The next key resistance is near $3,644 per ounce, at the 138.2 retracement. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
