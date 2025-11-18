Quantum Computing หลังประกาศผลประกอบการ: ก้าวกระโดดครั้งใหม่ของควอนตัมหรือไม่?

Quantum Computing: ก้าวกระโดดครั้งใหม่ของควอนตัม?
Quantum Computing เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีควอนตัม โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทด้านควอนตัมที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนฐานที่ยังไม่มั่นคง ถูกแรงกดดันทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมาก ปรับความคาดหวังของนักลงทุนและการแข่งขันจากบริษัทอย่าง Google ทำให้มูลค่าอุตสาหกรรมลดลงกว่า 50% นักลงทุนหลายรายตัดสินใจทิ้งกลุ่มหุ้นนี้ไป แต่ผลประกอบการล่าสุดของ Quantum Computing อาจบ่งชี้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจผิดพลาด
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2025 ของบริษัท:
-
รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 384,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 125,000 ดอลลาร์
-
EPS ปรับตัวเป็นบวก 0.01 ดอลลาร์ ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดว่าจะขาดทุน 0.06 ดอลลาร์
-
อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 9% เป็น 33%
สถานการณ์ของบริษัทเริ่มใกล้เคียงกับโมเดลธุรกิจเป้าหมายที่พยายามสร้าง โดยบริษัทระบุว่าได้รับการติดต่อจาก “หนึ่งใน 5 ธนาคารใหญ่ของสหรัฐ” เพื่อขายโซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์ควอนตัม ซึ่งสะท้อนว่าผู้เล่นหลักในตลาดเห็นประโยชน์จริงจากการนำเทคโนโลยีควอนตัมไปใช้
แม้หุ้นจะลดลงกว่า 4% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นผลจากความกังวลเชิงลบของนักลงทุนและการทำกำไรบางส่วน นักลงทุนบางรายอาจกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่บริษัทระบุว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและการขยายกิจการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนมูลค่าบริษัทในไตรมาสต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นสัปดาห์ หุ้นกลับฟื้นตัวอย่างรุนแรง เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในวันจันทร์
QUBT.US (D1)
