พรีวิวผลประกอบการไตรมาส 3 ของ AMD — เราควรคาดหวังอะไรบ้าง?

บทนำ
บริษัท Advanced Micro Devices (AMD) จะเผยแพร่รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ของปี 2025 วันนี้ หลังปิดตลาด รายงานดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของบริษัท โดยเฉพาะใน กลุ่มตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์ (AI Accelerator) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา AMD ได้ลงนามใน ข้อตกลงสำคัญกับ OpenAI และ Oracle สำหรับการส่งมอบชิป AI รุ่นล่าสุดในปริมาณมาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มนี้ในกลยุทธ์ของบริษัท และยืนยันความสามารถในการแข่งขันกับผู้นำตลาดอย่าง Nvidia
สิ่งเหล่านี้วางรากฐานสำหรับ วงจรการลงทุนระยะยาวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่คาดการณ์ไปจนถึงปี 2030
ในไตรมาส 3 คาดว่ากลุ่ม Data Center จะสร้างรายได้ประมาณ 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้รวมของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ราว 8.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ประมาณ 54%
ค่าใช้จ่ายลงทุน (CapEx) วางแผนไว้ที่ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการใช้จ่ายด้าน วิจัยและพัฒนา (R&D) ใกล้เคียง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงถึงความมุ่งมั่นของ AMD ในการสร้างนวัตกรรมและรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
ชิปใหม่ MI450 อาจช่วยผลักดันการเติบโตในอนาคตได้อย่างมาก ขณะที่ผลประกอบการที่มั่นคงในเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมและกลุ่ม Client & Gaming ช่วยสนับสนุนความคาดหวังเชิงบวกสำหรับรายงาน
🔹 ไฮไลต์ทางการเงินสำคัญ (Q3 2025)
-
รายได้รวม: ประมาณ 8.74 พันล้านดอลลาร์ (+28% YoY)
-
กำไรต่อหุ้น (EPS): 1.17 ดอลลาร์ (+27% YoY)
-
อัตรากำไรขั้นต้น: ประมาณ 54%
กลุ่ม Data Center:
-
รายได้: ประมาณ 4.14–4.2 พันล้านดอลลาร์ (+17.6% YoY)
-
การเติบโตขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ EPYC และชิป MI350/MI450 การผลิต MI450 ที่เพิ่มขึ้นช่วยสนับสนุนการขยายตัวต่อเนื่อง
กลุ่ม Client & Gaming:
-
รายได้: ประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ (+29% YoY)
-
ผลประกอบการแข็งแกร่งจากโปรเซสเซอร์ Ryzen Zen 5, การ์ดกราฟิก RDNA 4, และโซลูชัน SoC สำหรับเครื่องคอนโซล
กลุ่ม Embedded:
-
รายได้: ประมาณ 889–927 ล้านดอลลาร์ (-25% YoY)
-
การลดลงเกิดจากความชะลอตัวในภาคโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม แต่การลงทุนใน FPGA และ IoT ยังคงดำเนินต่อ
ค่าใช้จ่ายลงทุน (CapEx): ประมาณ 219–220 ล้านดอลลาร์
R&D: ใกล้ 2 พันล้านดอลลาร์
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow): ประมาณ 1.28 พันล้านดอลลาร์
กำไรจากการดำเนินงานปรับแล้ว (Adjusted Operating Income): ประมาณ 2.15 พันล้านดอลลาร์
อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับแล้ว (Adjusted Operating Margin): ประมาณ 24.8%
🔹 คาดการณ์ไตรมาส 4 ปี 2025
-
รายได้: 9.2 พันล้านดอลลาร์
-
อัตรากำไรขั้นต้น: ประมาณ 51.5%
-
CapEx: 902.3 ล้านดอลลาร์
ความคาดหวังของตลาดและการเคลื่อนไหวของหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์กำลังจับตาผลประกอบการของ AMD โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และ AI เพื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตระยะยาว รวมถึงผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นในตลาด
หุ้น AMD กำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เหนือ 250 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงมูลค่าบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ นักลงทุนจับตาว่าบริษัทจะสามารถทำตามการคาดการณ์ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม AI และ Data Center ซึ่งการแข่งขันกับ Nvidia รุนแรงเป็นพิเศษ ขณะที่ตลาด PC และเกมแบบดั้งเดิมยังคงมีความมั่นคงและเป็นแหล่งรายได้สำคัญ
🔹 ภาพรวมเชิงกลยุทธ์
AMD มุ่งเน้นการเสริมความเป็นผู้นำในกลุ่ม AI และ Data Center ผ่านการพัฒนา ชิป MI350 และ MI450 และ โปรเซสเซอร์ EPYC
ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ เช่น OpenAI, Oracle และ Microsoft ช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็วและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
กลุ่ม Client & Gaming ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกระจายรายได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความนิยมของ Ryzen Zen 5, การ์ดกราฟิก RDNA 4 และ SoC สำหรับคอนโซล
การลงทุนด้าน R&D อย่างมากช่วยรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขัน
🔹 ความเสี่ยงและความท้าทาย
-
ข้อจำกัดการส่งออกไปจีน อาจจำกัดยอดขายในกลุ่ม AI และ Data Center
-
ความผันผวนของความต้องการในตลาดเกมและ PC อาจส่งผลต่อผลประกอบการ
-
มูลค่าหุ้นสูง ทำให้หุ้นมีความไวต่อข่าวลบมากขึ้น
🔹 บริบทเศรษฐกิจมหภาคและตลาด
ธุรกิจของ AMD ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจโลก เช่น เงินเฟ้อ, ความผันผวนของค่าเงิน, ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะข้อจำกัดการส่งออกระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังคงแข่งขันสูง โดย Intel ครองส่วนแบ่งในตลาด CPU และ Nvidia ยังคงได้เปรียบในกลุ่ม AI และ Data Center
การตัดสินใจด้านกฎระเบียบและนโยบายจะมีผลต่อแนวโน้มในอนาคตของบริษัทอย่างมาก
🔹 สรุป
รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 จะเป็น บททดสอบสำคัญ ว่า AMD จะสามารถรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่ม AI และ Data Center ขณะที่ยังคงความมั่นคงในตลาด PC และเกมได้หรือไม่
การทำตามการคาดการณ์, การบริหารความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, การพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาตำแหน่งผู้นำของ AMD ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
