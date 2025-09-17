อ่านเพิ่มเติม

ราคาคาเคา ลดลง 3% แม้ปริมาณสต็อก ICE ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 📉

08:56 17 กันยายน 2025

ฟิวเจอร์สดัชนี คาเคา วันนี้ลดลงมากกว่า 3% หลังจากปรับตัวขึ้นในวันจันทร์แตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์กว่า ๆ ได้รับแรงหนุนจากปัญหาสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตกที่คุกคามผลผลิตและจำกัดอุปทานระยะสั้น

ใน ไอวอรีโคสต์ ฝนตกหนักทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำงานในแปลงเพาะปลูกและชะลอการเคลื่อนย้ายเมล็ดไปยังท่าเรือ ขณะเดียวกันใน กานา และ ไนจีเรีย สภาพอากาศแห้งทำลายผลผลิต
นักวิเคราะห์เตือนว่าการรวมกันของฝนตกมากเกินไปและความเสี่ยงจากภัยแล้ง เพิ่มความไม่แน่นอนต่อฤดูเก็บเกี่ยวหลักที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม

ปริมาณสต็อกคาเคาที่เฝ้าติดตามโดย ICE ในท่าเรือสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.09 ล้านถุง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สะท้อนถึงความตึงตัวในห่วงโซ่อุปทาน
การส่งออกจากไอวอรีโคสต์ชะลอตัว ตั้งแต่ต้นปีการตลาด เกษตรกรส่งออกคาเคา 1.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าการเติบโต 35% ในเดือนธันวาคมอย่างมาก
ผลผลิตช่วง mid-crop ในไอวอรีโคสต์ก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่มาสาย ทำให้พัฒนาการของฝักช้าลง ส่งผลให้ผลผลิตอ่อนแอลง คาดว่าผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 400,000 ตัน ลดลง 9% จาก 440,000 ตันเมื่อปีที่แล้ว
ส่วน ไนจีเรีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ 5 ของโลก ก็คาดว่าจะมีผลผลิตลดลง สมาคมคาเคาของไนจีเรียคาดการณ์ผลผลิตปี 2025/26 อยู่ที่ 305,000 ตัน ลดลง 11% จาก 344,000 ตันที่คาดสำหรับปีนี้

Source: xStation5

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

18.09.2025
17:27

⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...

 17:26

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...

 17:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
