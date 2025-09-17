ราคาคาเคา ลดลง 3% แม้ปริมาณสต็อก ICE ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 📉

ฟิวเจอร์สดัชนี คาเคา วันนี้ลดลงมากกว่า 3% หลังจากปรับตัวขึ้นในวันจันทร์แตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์กว่า ๆ ได้รับแรงหนุนจากปัญหาสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตกที่คุกคามผลผลิตและจำกัดอุปทานระยะสั้น
ใน ไอวอรีโคสต์ ฝนตกหนักทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำงานในแปลงเพาะปลูกและชะลอการเคลื่อนย้ายเมล็ดไปยังท่าเรือ ขณะเดียวกันใน กานา และ ไนจีเรีย สภาพอากาศแห้งทำลายผลผลิต
นักวิเคราะห์เตือนว่าการรวมกันของฝนตกมากเกินไปและความเสี่ยงจากภัยแล้ง เพิ่มความไม่แน่นอนต่อฤดูเก็บเกี่ยวหลักที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม
ปริมาณสต็อกคาเคาที่เฝ้าติดตามโดย ICE ในท่าเรือสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.09 ล้านถุง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สะท้อนถึงความตึงตัวในห่วงโซ่อุปทาน
การส่งออกจากไอวอรีโคสต์ชะลอตัว ตั้งแต่ต้นปีการตลาด เกษตรกรส่งออกคาเคา 1.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าการเติบโต 35% ในเดือนธันวาคมอย่างมาก
ผลผลิตช่วง mid-crop ในไอวอรีโคสต์ก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่มาสาย ทำให้พัฒนาการของฝักช้าลง ส่งผลให้ผลผลิตอ่อนแอลง คาดว่าผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 400,000 ตัน ลดลง 9% จาก 440,000 ตันเมื่อปีที่แล้ว
ส่วน ไนจีเรีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ 5 ของโลก ก็คาดว่าจะมีผลผลิตลดลง สมาคมคาเคาของไนจีเรียคาดการณ์ผลผลิตปี 2025/26 อยู่ที่ 305,000 ตัน ลดลง 11% จาก 344,000 ตันที่คาดสำหรับปีนี้
Source: xStation5