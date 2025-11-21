อ่านเพิ่มเติม
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%

ตลาดคริปโตอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้
บิตคอยน์ร่วงประมาณ 4.5% ลงมาบริเวณ 84,000 ดอลลาร์ ขณะที่คริปโตสกุลอื่นปรับตัวลดลงแรงยิ่งกว่า อยู่ในช่วง –5% ถึงมากกว่า –16%
อีเธอเรียม (Ethereum) ลดลงมากกว่า 5% ส่วนเหรียญอย่าง ApeCoin และ Dogwifhat ร่วงเกิน 10%

กระแสการเทขายอย่างหนักกำลังก่อให้เกิดการ liquidation เป็นวงกว้าง ส่งผลให้ความไม่แน่นอนปกคลุมทั่วทั้งตลาดคริปโตในขณะนี้

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดิ่งสู่ภาวะ “หวาดกลัวสุดขีด”
ดัชนี Crypto Fear and Greed Index ร่วงลงสู่ระดับ 11 สะท้อนความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงในตลาด ขณะเดียวกัน รายงานการ liquidation จากเหล่า “วาฬ” ที่เพิ่มขึ้นยิ่งซ้ำเติมความไม่แน่นอนของตลาดคริปโต

นอกจากนี้ นักลงทุนยังตอบสนองต่อความกังวลที่ทวีความรุนแรงเกี่ยวกับท่าทีของ Fed ต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ตลาดเกรงว่าหาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ย ความกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโต จะยังคงอยู่ และอาจทำให้การปรับฐานในรอบนี้ยืดเยื้อและรุนแรงยิ่งขึ้น

