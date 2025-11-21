สรุปข่าวเช้า

หลังจากตลาดสหรัฐฯ เปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีหลักกลับสูญเสียแรงหนุนอย่างรวดเร็วและปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน
S&P 500 ร่วง 1.55% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 2.2% กระทบกลุ่มเทคโนโลยีอย่างหนัก ความคึกคักแรกเริ่มจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia และความคาดหวังต่อโซลูชัน AI รุ่นใหม่อย่าง Gemini 3 อยู่ได้ไม่นาน Nvidia ที่เคยพุ่งกว่า 6% สุดท้ายกลับปิดตลาดลดลงราว 3% สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของจิตวิทยาตลาดอย่างฉับพลัน
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังยืนยันท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต่อการอาจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 119,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดมาก (คาด 50,000) ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ 220,000 ต่ำกว่าคาดการณ์ 230,000 ตัวเลขที่แข็งแกร่งเช่นนี้ตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และลดแรงกดดันต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วเกินไป ทำให้เจ้าหน้าที่ Fed หลายรายเตือนว่าการรีบลดดอกเบี้ยอาจทำให้เงินเฟ้อยังคงสูงหรือกลับมาร้อนแรงอีกครั้งได้
รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินมหาศาล 21.3 ล้านล้านเยน (ประมาณ 135 พันล้านดอลลาร์) นับเป็นแพ็กเกจใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคโควิด-19 แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลในตลาดการเงินเกี่ยวกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
ในตลาดเงินตรา (FX) เงินเยนทรงตัวบริเวณ USD/JPY 157.10 และแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังมีข่าวการอนุมัติแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่สกุลเงินหลักอื่น ๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นยังอยู่เหนือระดับ 2% โดย Core CPI อยู่ที่ 3.0% CPI ทั่วไปที่ 3.0% และ CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) อยู่ที่ 3.1%
ดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายนออกมาแบบผสมผสาน
-
ภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แต่ปรับดีขึ้นเล็กน้อยสู่ 48.8 (จาก 48.2)
-
ภาคบริการทรงตัวที่ 53.1
ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) นายอุเอดะ ระบุว่าความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่เหนือเป้าหมายที่ระดับราว 3% และแนวโน้มเศรษฐกิจปรับดีขึ้น
ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวมปรับตัวลง
Nikkei 225 ลด 2.4%
Hang Seng ลด 2.1%
Shanghai Composite ลด 1.9%
S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย ลด 1.6% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ตั้งค่าอ้างอิง USD/CNY วันนี้ที่ 7.0875 ต่ำกว่าคาดการณ์ 7.1154
ในตลาดคริปโต การปรับฐานยังดำเนินต่อไป
Bitcoin ร่วงราว 3% ขณะที่เหรียญอื่นปรับลงตาม รวมถึง Ethereum ที่ลดลงกว่า 3.5% ความเชื่อมั่นยังถูกกดดันจากรายงานว่า “วาฬ” รายใหญ่ได้ขายทำกำไรออกจำนวนมาก
ในสหรัฐฯ มีการตั้งข้อหาแก่บุคคล 4 รายในคดีลักลอบนำเข้าชิป Nvidia ยิ่งทำให้ประเด็นควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ร้อนแรงขึ้น
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
ข่าวเด่นวันนี้
