ข่าวเด่นวันนี้

08:41 · 21 พฤศจิกายน 2025

สรุปตลาดการเงินระหว่างประเทศ – วันพฤหัสบดี: ปิดตลาดในโทนลบอย่างชัดเจน

  • วอลล์สตรีท ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

    • สัญญา US100 ร่วง 2.5%

    • US500 ร่วง 1.5%
      เกิดจากคลื่นความกังวลใน ฟีเวอร์ AI

  • แม้ในช่วงเปิดตลาด Nvidia ดูเหมือนสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนด้วยรายงานไตรมาสที่แข็งแกร่งและการปรับเพิ่มคาดการณ์อนาคต แสดงให้เห็นว่า การลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้คุ้มค่า

  • อย่างไรก็ตาม คลื่นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกครั้งจาก เจ้าหน้าที่เฟด (Goolsbee และ Cook) และ Ray Dalio ที่ระบุว่า ตลาดเริ่มมีสัญญาณฟองสบู่ โดยเฉพาะในด้าน AI

    • เจ้าหน้าที่เฟดยังชี้ว่า การพักดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่

  • ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเดือนกันยายน ออกมาแบบผสม

    • การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เติบโตแข็งแกร่ง

    • แต่ อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 4.4% ทำให้บางนักวิเคราะห์กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการจ้างงาน

    • การเติบโตค่าจ้างรายเดือนต่ำกว่าคาด ขณะที่ข้อมูลรายปีแสดงภาพผสม: แรงกดดันค่าจ้างยังมีอยู่ แต่ค่อย ๆ ลดลง

  • ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง 2% หลังปริมาณสต็อกใกล้เคียงกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

  • ค่าเงิน:

    • ปอนด์อังกฤษ และ ฟรังก์สวิส ทำผลงานดีที่สุด

    • AUD และ CAD ปรับตัวลงมากที่สุด

    • EURUSD ร่วงเกือบ 0.05% ในวันเดียว

  • โลหะมีค่า:

    • ทองคำ (GOLD) ลดลง 0.6%

    • เงิน (SILVER) ลดลง 1.85%

    • ไม่ได้แสดงบทบาทเป็น safe haven แบบปกติ

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin ร่วงเกือบ 4% อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

