ข่าวเด่นวันนี้

สรุปตลาดการเงินระหว่างประเทศ – วันพฤหัสบดี: ปิดตลาดในโทนลบอย่างชัดเจน
วอลล์สตรีท ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญา US100 ร่วง 2.5%
US500 ร่วง 1.5%
เกิดจากคลื่นความกังวลใน ฟีเวอร์ AI
แม้ในช่วงเปิดตลาด Nvidia ดูเหมือนสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนด้วยรายงานไตรมาสที่แข็งแกร่งและการปรับเพิ่มคาดการณ์อนาคต แสดงให้เห็นว่า การลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้คุ้มค่า
อย่างไรก็ตาม คลื่นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกครั้งจาก เจ้าหน้าที่เฟด (Goolsbee และ Cook) และ Ray Dalio ที่ระบุว่า ตลาดเริ่มมีสัญญาณฟองสบู่ โดยเฉพาะในด้าน AI
เจ้าหน้าที่เฟดยังชี้ว่า การพักดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่
ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเดือนกันยายน ออกมาแบบผสม
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เติบโตแข็งแกร่ง
แต่ อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 4.4% ทำให้บางนักวิเคราะห์กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการจ้างงาน
การเติบโตค่าจ้างรายเดือนต่ำกว่าคาด ขณะที่ข้อมูลรายปีแสดงภาพผสม: แรงกดดันค่าจ้างยังมีอยู่ แต่ค่อย ๆ ลดลง
ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง 2% หลังปริมาณสต็อกใกล้เคียงกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ค่าเงิน:
ปอนด์อังกฤษ และ ฟรังก์สวิส ทำผลงานดีที่สุด
AUD และ CAD ปรับตัวลงมากที่สุด
EURUSD ร่วงเกือบ 0.05% ในวันเดียว
โลหะมีค่า:
ทองคำ (GOLD) ลดลง 0.6%
เงิน (SILVER) ลดลง 1.85%
ไม่ได้แสดงบทบาทเป็น safe haven แบบปกติ
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin ร่วงเกือบ 4% อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้
