ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!

ข้อมูลสำคัญ (Key Data)
09:15 – ฝรั่งเศส
-
PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 47.8 (คาด 49, ก่อนหน้า 48.8)
-
PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 50.8 (คาด 48.5, ก่อนหน้า 48)
09:30 – เยอรมนี
-
PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 48.4 (คาด 49.8, ก่อนหน้า 49.6)
-
PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 52.7 (คาด 54, ก่อนหน้า 54.6)
10:00 – ยูโรโซน
-
PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 49.7 (คาด 50.1, ก่อนหน้า 50)
-
PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 53.1 (คาด 52.9, ก่อนหน้า 53)
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้