16:08 · 21 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ข้อมูลสำคัญ (Key Data)

09:15 – ฝรั่งเศส

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 47.8 (คาด 49, ก่อนหน้า 48.8)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 50.8 (คาด 48.5, ก่อนหน้า 48)

09:30 – เยอรมนี

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 48.4 (คาด 49.8, ก่อนหน้า 49.6)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 52.7 (คาด 54, ก่อนหน้า 54.6)

10:00 – ยูโรโซน

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 49.7 (คาด 50.1, ก่อนหน้า 50)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: จริง 53.1 (คาด 52.9, ก่อนหน้า 53)

21 พฤศจิกายน 2025, 15:15

