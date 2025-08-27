☕ กาแฟร่วงเกือบ 3% 📉 หลัง StoneX คาดการณ์ผลผลิตเพิ่มขึ้นในฤดูกาล 2026/27

สัญญาล่วงหน้า Arabica บน ICE (COFFEE) ร่วงวันนี้ จากแรงขายทำกำไรและการปิดสถานะ Long แม้ว่า StoneX จะปรับลดคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิล
ฤดูกาล 2025/26 ผลผลิตรวมถูกปรับลดเหลือ 62.3 ล้านกระสอบ (-3.4% จากคาดการณ์ก่อนหน้า, -5.4% YoY)
Arabica ลดลงเหลือ 36.5 ล้านกระสอบ (-18.4% YoY) จากผลผลิตต่อไร่ที่น่าผิดหวัง
Robusta พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 25.8 ล้านกระสอบ (+21.9% YoY) ได้แรงหนุนจากระบบชลประทานและสภาพอากาศเอื้ออำนวย
ภัยแล้งปีก่อนทำให้ผลผลิต Arabica เสียหายหนัก แต่ Robusta ได้ประโยชน์จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการชลประทานเข้มข้น อย่างไรก็ตาม StoneX มองว่า ฤดูกาล 2026/27 ของ Arabica จะสดใสขึ้น การออกดอกที่จะเริ่มในเดือนหน้าบวกกับฝนที่ตกต่อเนื่องช่วง พ.ย.–มี.ค. ช่วยฟื้นฟูต้นกาแฟ สนับสนุนการฟื้นตัวรอบใหม่
รายงานระบุว่า ผลกระทบจากน้ำค้างแข็งใน Minas Gerais มีจำกัด (~400k กระสอบ) ขณะที่ภูมิภาคเพาะปลูก Robusta ยังคงแข็งแกร่ง มีศักยภาพผลิตสูงในปีหน้า
COFFEE (H1)
ราคากาแฟร่วงเกือบ 3% วันนี้ กำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณเส้น EMA50 (สีส้ม)
