อ่านเพิ่มเติม

☕ กาแฟร่วงเกือบ 3% 📉 หลัง StoneX คาดการณ์ผลผลิตเพิ่มขึ้นในฤดูกาล 2026/27

09:36 27 สิงหาคม 2025

สัญญาล่วงหน้า Arabica บน ICE (COFFEE) ร่วงวันนี้ จากแรงขายทำกำไรและการปิดสถานะ Long แม้ว่า StoneX จะปรับลดคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิล

  • ฤดูกาล 2025/26 ผลผลิตรวมถูกปรับลดเหลือ 62.3 ล้านกระสอบ (-3.4% จากคาดการณ์ก่อนหน้า, -5.4% YoY)

  • Arabica ลดลงเหลือ 36.5 ล้านกระสอบ (-18.4% YoY) จากผลผลิตต่อไร่ที่น่าผิดหวัง

  • Robusta พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 25.8 ล้านกระสอบ (+21.9% YoY) ได้แรงหนุนจากระบบชลประทานและสภาพอากาศเอื้ออำนวย

ภัยแล้งปีก่อนทำให้ผลผลิต Arabica เสียหายหนัก แต่ Robusta ได้ประโยชน์จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการชลประทานเข้มข้น อย่างไรก็ตาม StoneX มองว่า ฤดูกาล 2026/27 ของ Arabica จะสดใสขึ้น การออกดอกที่จะเริ่มในเดือนหน้าบวกกับฝนที่ตกต่อเนื่องช่วง พ.ย.–มี.ค. ช่วยฟื้นฟูต้นกาแฟ สนับสนุนการฟื้นตัวรอบใหม่

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

รายงานระบุว่า ผลกระทบจากน้ำค้างแข็งใน Minas Gerais มีจำกัด (~400k กระสอบ) ขณะที่ภูมิภาคเพาะปลูก Robusta ยังคงแข็งแกร่ง มีศักยภาพผลิตสูงในปีหน้า

COFFEE (H1)
ราคากาแฟร่วงเกือบ 3% วันนี้ กำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณเส้น EMA50 (สีส้ม)

 

 Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก