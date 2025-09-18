อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

17:26 18 กันยายน 2025

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 50 bps ในปีนี้ รวมถึงการผ่อนคลายต่อเนื่องในปีหน้า ขณะที่ Miran ผู้ถูกเสนอชื่อโดยทรัมป์ แนะว่าอัตราดอกเบี้ยควรลดลงสู่ 3% ภายในปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณชี้แนวทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ

นัยยะสำคัญคือปริมาณเงินโลก (M2) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์ เช่น บิทคอยน์ จะได้ประโยชน์ หนึ่งในเหตุผลที่ตลาดไม่กังวลเรื่อง “จบรอบกระทิงคริปโต” ที่ตามวัฏจักรก่อนหน้าอาจเกิดช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงปีนี้

สัญญาณผ่อนคลายจากเฟด บวกกับตลาดแรงงานที่อ่อนลงแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจสนับสนุนการไหลเข้าของเงินลงทุนในกองทุน ETF บิทคอยน์ ซึ่งกำลังกลับมาดึงดูดนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม หากวอลล์สตรีทอ่อนแรงอีกครั้ง บิทคอยน์ก็อาจเผชิญแรงกดดัน โดยหากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชี้การชะลอตัวรุนแรงและรวดเร็ว ก็อาจก่อให้เกิดภาวะ “risk-off” ชั่วคราวทั่วตลาด จากความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจไม่สามารถลงจอดแบบนุ่มนวลได้

📊 มุมมองทางเทคนิค (กราฟรายวัน D1)
ราคาบิทคอยน์ทยอยไต่ขึ้นต่อเนื่องในช่วงวันที่ผ่านมา ยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) ได้อย่างแข็งแรง โดยภาพรวมคาดการณ์การทดสอบแนวต้านบริเวณ $120,000 ซึ่งเคยเป็นจุดที่มีแรงขายหนาแน่นมาก่อนหน้านี้

Source: xStation5

หุ้น:
