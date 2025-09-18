ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover
การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป
ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ
วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philly Fed (12:30 GMT)
ผลประกอบการ FedEx (FDX.US) จะประกาศหลังปิดตลาดสหรัฐฯ
ตลาดมองบวก คาดตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ จะลดลงมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากออกมาสูงกว่าคาด อาจกดดันตลาดระยะสั้น บ่งชี้สัญญาณเศรษฐกิจชะลอ และมีความเสี่ยง stagflation ทำให้ตัวเลขนี้ถือเป็นปัจจัยมหภาคที่สำคัญที่สุดของวันนี้
📊 Macro Calendar
11:00 GMT – การตัดสินใจ BoE: คาด 4% (ครั้งก่อน 4%)
12:30 GMT – ดัชนี Philly Fed: คาด 1.7 (ครั้งก่อน -0.3)
12:30 GMT – ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ: คาด 240k (ครั้งก่อน 263k)
14:00 GMT – ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ (LEI): คาด -0.2% (ครั้งก่อน -0.1%)
14:30 GMT – สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (EIA): 81 bcf (ครั้งก่อน 71 bcf)
🎤 ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่
09:45 GMT – ECB, Schnabel
11:00 GMT – ECB, Escriva
14:50 GMT – IMF, Georgieva