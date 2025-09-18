อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

17:26 18 กันยายน 2025

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover
การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป
ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ
วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philly Fed (12:30 GMT)
ผลประกอบการ FedEx (FDX.US) จะประกาศหลังปิดตลาดสหรัฐฯ

ตลาดมองบวก คาดตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ จะลดลงมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากออกมาสูงกว่าคาด อาจกดดันตลาดระยะสั้น บ่งชี้สัญญาณเศรษฐกิจชะลอ และมีความเสี่ยง stagflation ทำให้ตัวเลขนี้ถือเป็นปัจจัยมหภาคที่สำคัญที่สุดของวันนี้

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

📊 Macro Calendar

  • 11:00 GMT – การตัดสินใจ BoE: คาด 4% (ครั้งก่อน 4%)

  • 12:30 GMT – ดัชนี Philly Fed: คาด 1.7 (ครั้งก่อน -0.3)

  • 12:30 GMT – ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ: คาด 240k (ครั้งก่อน 263k)

  • 14:00 GMT – ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ (LEI): คาด -0.2% (ครั้งก่อน -0.1%)

  • 14:30 GMT – สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (EIA): 81 bcf (ครั้งก่อน 71 bcf)

🎤 ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่

  • 09:45 GMT – ECB, Schnabel

  • 11:00 GMT – ECB, Escriva

  • 14:50 GMT – IMF, Georgieva

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก