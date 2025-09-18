⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

Bank of England Expected to Hold Rates, with Next Cut Pushed to Next Year
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ 65 พันล้านปอนด์ต่อปี เพื่อตอบสนองต่อภาวะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงเกินไป และเงินเฟ้อที่ยังเกินเป้าหมาย การตัดสินใจจะประกาศเวลา 12:00 น. BST
📌 ผลตอบแทนพันธบัตรสูง กดดันตลาด
-
นับจากการประชุม MPC ครั้งก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษอายุ 30 ปี พุ่งแรง ส่วนหนึ่งสะท้อนปัจจัยโลก แต่ความกังวลทางการคลังและโครงสร้างหนี้ภายในประเทศก็มีผลมาก
-
BoE ประเมินว่า QT อาจเพิ่มผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีราว 15–25 bps ซึ่งกระทบสภาพคล่องตลาดและประสิทธิภาพของโครงการขายสินทรัพย์
-
มีความเป็นไปได้สูงที่ BoE จะชะลอการลดงบดุล และอาจหยุด QT อย่างสิ้นเชิงในอนาคต
📌 เงินเฟ้อดื้อด้านยังสูงเกินเป้า
-
CPI อังกฤษ เดือนสิงหาคมออกมาที่ 3.8% ตรงกับคาดการณ์ของ MPC แต่ยังเกินเป้าหมาย
-
เงินเฟ้อภาคบริการลดลงเหลือ 4.7% แม้เป็นสัญญาณบวก แต่ยังถือว่าสูง
-
แม้การเติบโตเศรษฐกิจชะลอ (GDP Q2 +0.3%) แต่ข้อมูลสะสมชี้ว่ากระบวนการลดเงินเฟ้ออาจยาวนานกว่าที่เคยคาด ทำให้ BoE มีเหตุผลในการคงดอกเบี้ย
-
ตาม Bloomberg การปรับลดดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจไม่เกิดขึ้นก่อนฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์
GBPUSD at a Key Technical Level
GBP/USD is testing the 1.3650 level today, its highest closing price since July 7. The pound is gaining along with the weakening dollar following yesterday's Fed decision. Further dollar weakness and a retest of 1.19 on EUR/USD could lead to a test of the local July highs near 1.3700. However, if the BoE's tone is perceived as dovish today, a drop back toward the 1.36 support level is possible.