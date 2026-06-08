3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: US100, ทองคำ (GOLD), EURUSD

ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มเริ่มสัปดาห์ใหม่ภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อและการประชุมธนาคารกลางที่กำลังจะเกิดขึ้น
หลังรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องเผชิญกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจยืนยันหรือเปลี่ยนทิศทางมุมมองดังกล่าว โดยจุดโฟกัสหลักจะอยู่ที่ CPI สหรัฐฯ ในวันพุธ การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันศุกร์
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรจับตา US100, GOLD และ EURUSD เป็นพิเศษ รวมถึงการเข้าตลาดหุ้นครั้งสำคัญของ SpaceX ภายใต้การนำของ Elon Musk
US100
ดัชนี Nasdaq เริ่มสัปดาห์หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โมเมนตัมของหุ้นกลุ่ม AI เริ่มชะลอตัวลงในระยะสั้น แม้แนวโน้มกำไรของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากแผนการลงทุนมหาศาลของกลุ่ม hyperscaler
อย่างไรก็ตาม ระดับมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับสูงมาก ทำให้แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของคาดการณ์นโยบายการเงินก็อาจสร้างความผันผวนได้สูง
เหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์คือรายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธ หลังจากตัวเลขการจ้างงาน (NFP) ที่แข็งแกร่ง ตลาดได้ปรับลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ลง หากเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเหนียวแน่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมักเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเติบโตที่อยู่ในดัชนี US100
ในทางกลับกัน หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยฟื้นความคาดหวังต่อ Fed ที่ผ่อนคลายมากขึ้น และหนุนหุ้นเทคโนโลยี
อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนจับตาคือการเปิดตัวหุ้น SpaceX ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และอาจเป็นบททดสอบสำคัญของความต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง
Source: xStation5
GOLD
ทองคำปิดสัปดาห์ก่อนภายใต้แรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยรายงาน NFP ที่แข็งแกร่งเป็นสัญญาณย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น ทำให้ความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะใกล้ของ Fed ลดลง
ปัจจัยสำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้สำหรับโลหะมีค่าจะอยู่ที่การประกาศ CPI ในวันพุธ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี
หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด ตลาดอาจเลื่อนความคาดหวังการลดดอกเบี้ยออกไปอีก ซึ่งจะหนุนดอลลาร์และกดดันทองคำเพิ่มเติมในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนและแข่งขันได้ยากในสภาวะดอกเบี้ยสูง
ในทางกลับกัน หากตัวเลขเงินเฟ้ออ่อนแอกว่าคาด อาจช่วยให้ทองคำฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับฐานล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมองว่าทองคำมีแรงสนับสนุนเชิงโครงสร้างจากการเข้าซื้อของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น สัปดาห์นี้จึงอาจเป็นจุดชี้ขาดว่าการปรับฐานล่าสุดของทองคำเป็นเพียงแรงขายชั่วคราวหลังข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง หรือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่ลึกขึ้น
Source: xStation5
EURUSD
เหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์สำหรับคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี และการแถลงข่าวของ Christine Lagarde
ตัวการตัดสินอัตราดอกเบี้ยเองไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจต่อตลาด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการขึ้นดอกเบี้ย 25 basis points เป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าคือทิศทาง forward guidance ของ ECB และการปรับประมาณการเศรษฐกิจ (macro projections) ชุดใหม่
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้กำหนดนโยบายของ ECB เริ่มเน้นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยเฉพาะจากภาคพลังงานและแนวโน้มการเติบโตที่อ่อนแอ
ดังนั้น ตลาดจะอ่อนไหวอย่างมากต่อสัญญาณ dovish ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากถ้อยแถลงของ Lagarde
ในขณะเดียวกัน ทิศทางของ EURUSD ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างมาก หาก CPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดอีกครั้ง ส่วนต่างนโยบายระหว่าง Fed และ ECB จะยิ่งหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น
ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ อ่อนกว่าคาด และ ECB มีท่าทีเป็นกลางมากขึ้น ยูโรอาจสามารถฟื้นตัวจากแรงกดดันหลังรายงาน NFP ที่แข็งแกร่งได้บางส่วน
ดังนั้น EURUSD จึงยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อความผันผวนสูงที่สุดในสัปดาห์หน้า
Source: xStation5
Silver ร่วงแรง 7% 📉 โลหะมีค่าเผชิญแรงขายกดดันหนักทั่วตลาด
🚨 ด่วน: Nasdaq ร่วง 2.4% ขณะที่ Bitcoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $60K
ข่าวเด่นวันนี้ 8 มิ.ย.
NFP: จุดเปลี่ยนของดอลลาร์ และจุดเริ่มต้นของการปรับฐานในตลาดหุ้น?