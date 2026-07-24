🔼 DE40 รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ SAP

- DE40 (สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี DAX ของเยอรมนี) ปรับตัวขึ้นและกำลังทดสอบบริเวณระดับ 25,000 จุด
- หุ้น SAP พุ่งขึ้นมากกว่า 6% หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส
- ดัชนี PMI เยอรมนี ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นยุโรป
- DE40 (สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี DAX ของเยอรมนี) ปรับตัวขึ้นและกำลังทดสอบบริเวณระดับ 25,000 จุด
- หุ้น SAP พุ่งขึ้นมากกว่า 6% หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส
- ดัชนี PMI เยอรมนี ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นยุโรป
DE40 เปิดตลาดแดนบวก รับแรงหนุน SAP ฟื้นตัว ขณะที่ PMI เยอรมนีแข็งแกร่ง
ดัชนี DAX ของเยอรมนี (DE40) เปิดการซื้อขายวันศุกร์ในแดนบวก โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของหุ้น SAP ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีช่วยบดบังความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนีหลักของเยอรมนีปรับตัวเข้าใกล้ระดับ 25,000 จุด
หุ้น SAP ปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 โดยนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจคลาวด์ ซึ่งยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตของบริษัท เนื่องจาก SAP มีน้ำหนักสูงในดัชนี DAX การปรับขึ้นของหุ้นจึงช่วยชดเชยแรงกดดันจากมาตรการการค้ารอบใหม่ของสหรัฐฯ
สหรัฐฯ ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% และ 12.5% จากสินค้าของคู่ค้า 60 ประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาของเยอรมนี ซึ่งตรงกับช่วงสิ้นสุดของอัตราภาษีชั่วคราว 10% ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบสนองต่อมาตรการภาษีใหม่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากอัตราดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระมากขึ้นเมื่อเทียบกับกรอบภาษีเดิม
ในทางกลับกัน Volkswagen เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวแย่ที่สุดในวันนี้ แม้ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจะยังแข็งแกร่ง แต่บริษัทเตือนนักลงทุนว่ารายได้อาจอ่อนแอลง ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงเกือบ 2.5% โดยนักลงทุนให้ความสนใจกับแนวโน้มยอดขายที่ชะลอตัว
ขณะที่ในดัชนี SDAX หุ้น Atoss Software ได้รับความสนใจ หลังราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 7% จากการรายงานการเติบโตของรายได้และผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนี Composite PMI ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ 51.2 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 49.7 และเพิ่มขึ้นจาก 49.5 ในเดือนก่อนหน้า
- Services PMI ทรงตัวที่ 49.6 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 49.0 และดีขึ้นจาก 48.6 ในเดือนก่อน
- Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นสู่ 52.2 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 50.5 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 50.3
มุมมองทางเทคนิค DE40 (กรอบเวลา D1)
สัญญาฟิวเจอร์ส DAX กำลังทดสอบขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น หากราคาสามารถกลับขึ้นเหนือระดับ 25,100 จุด ซึ่งเป็นบริเวณของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) อาจเป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง
แนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 24,500 จุด หากหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ 23,800 จุด ซึ่งเป็นโซนที่เคยเกิดแรงซื้อกลับในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม จากแท่งเทียนที่มีไส้ล่างยาว
สรุป:
DE40 ได้แรงหนุนจาก SAP และข้อมูล PMI เยอรมนีที่แข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดยังไม่แสดงความกังวลมากนักต่อภาษีสหรัฐฯ รอบใหม่ โดยระดับ 25,100 จุดจะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป
Source: xStation5
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