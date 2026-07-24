Economic Calendar: ภาคอุตสาหกรรมเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมัน
บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลประกอบการที่ออกมาแบบผสมผสานของกลุ่มเทคโนโลยี การโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐฯ รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เส้นทางขนส่งน้ำมันผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ และ ทะเลแดง อาจหยุดชะงักพร้อมกัน ขณะที่มีรายงานว่าอิหร่านยังคงปฏิเสธความพยายามไกล่เกลี่ยจากประเทศอ่าวอาหรับหลายครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังผลักดันคาดการณ์เงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ราว 30-40% ขณะเดียวกัน การร่วงลงของหุ้น Alphabet และ Tesla ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มการลงทุนด้าน AI และกระแสเงินสดที่อ่อนแอลง ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
แม้ตลาดหุ้นจะเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันก่อนหน้า แต่การไม่มีปัจจัยลบใหม่เพิ่มเติม ทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหลักเริ่มฟื้นตัว และลดช่วงการขาดทุนบางส่วนจากเมื่อวาน
สำหรับวันนี้ นักลงทุนจะจับตาการประกาศ ดัชนี PMI เบื้องต้นของยุโรปและสหรัฐฯ เพื่อประเมินว่าการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานเริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วหรือไม่
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากเอเชีย
- ญี่ปุ่น
- CPI เดือนมิถุนายน: 1.7% YoY (ก่อนหน้า 1.5%) สอดคล้องกับคาดการณ์
- Core CPI: 1.6% (ก่อนหน้า 1.4%)
- PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม: 54.7 (คาด 54.5)
- PMI ภาคบริการ: ลดลงจาก 52.2 เป็น 51.9
- ออสเตรเลีย
- Composite PMI: เพิ่มจาก 50.4 เป็น 52.6
- PMI ภาคบริการ: 53.0
- PMI ภาคการผลิต: 51.7
- อินเดีย
- Composite PMI: ลดจาก 57.1 เป็น 54.3 ต่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี
- PMI ภาคบริการ: ลดจาก 57.4 เป็น 53.1
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
- 08:00 น. เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: -29.6 (คาด -28.5, ก่อนหน้า -29.3)
- 08:00 น. สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก (มิ.ย.)
- 1.0% MoM, 4.2% YoY
- คาดการณ์: -0.3% MoM, 2.3% YoY
- 09:15 น. ฝรั่งเศส – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
- ภาคการผลิต: 50.0
- ภาคบริการ: 49.8
- Composite: 49.6
- 09:30 น. เยอรมนี – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
- ภาคการผลิต: 52.2
- ภาคบริการ: 49.6
- Composite: 51.2
- 10:00 น. ยูโรโซน – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
- ภาคการผลิต: คาด 51.5
- ภาคบริการ: คาด 49.8
- Composite: คาด 50.3
- 10:30 น. สหราชอาณาจักร – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
- ภาคการผลิต: คาด 52.0
- ภาคบริการ: คาด 49.4
- 14:30 น. แคนาดา – ดัชนี PPI (มิ.ย.)
- คาด -0.4%
- 15:45 น. สหรัฐฯ – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
- ภาคการผลิต: คาด 54.3
- ภาคบริการ: คาด 51.5
- 16:00 น. สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่ (มิ.ย.)
- คาด 610,000 ยูนิต
- ก่อนหน้า 580,000 ยูนิต
ปฏิทินประกาศผลประกอบการ (ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด)
- American Express
- Verizon Communications
- NextEra Energy
- HCA Healthcare
- SLB
3 ตลาดที่น่าจับตา
- Brent – ราคาน้ำมันยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อ หากยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้ต่อเนื่อง อาจผลักดันทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยให้สูงขึ้น
- DE40 – ดัชนีหุ้นเยอรมนีอาจได้แรงหนุนจาก PMI ภาคการผลิตที่ออกมาดีกว่าคาด แต่แรงหนุนดังกล่าวยังถูกหักล้างด้วยราคาพลังงานที่สูงและภาคบริการที่ยังอ่อนแอ โดย PMI รวมของยูโรโซนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางตลาด
- USD/JPY – ค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเงินเยน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น หากดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง อาจเพิ่มโอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง
BREAKING: เศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัว? PMI สดใส แต่ราคาน้ำมันและก๊าซสูงยังเป็นแรงกดดัน
🔼 DE40 รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ SAP
Chart of the Day 🚩 OIL ย่อตัวทดสอบแนวรับ 92.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Morning Wrap: ตลาดจะฟื้นตัวหลังแรงเทขายเมื่อวันพฤหัสบดีหรือไม่❓