  
16:53 · 27 พฤษภาคม 2026

น้ำมันร่วงต่อ ทดสอบจุดต่ำสุดระยะสั้น 🚩 Piper Sandler มองโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมา

Brent crude (OIL) ลดลงเกือบ 3% – ตลาดยังถูกกดดันจากแรงอุปทาน

  • Brent crude ลดลงเกือบ 3% เคลื่อนไหวบริเวณ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • แนวโน้มขาลงระยะสั้นยังชัดเจนจากแรงกดดันฝั่งอุปทาน
  • ความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ แต่ยังไม่ใช่ตัวหนุนราคาในระยะสั้น

Piper Sandler มุมมองต่อราคาน้ำมัน

  • มองว่าตลาดกำลังอยู่ใน “วิกฤตยืดเยื้อ” มากกว่าการคลี่คลายเร็ว
  • ตลาดอาจประเมินความเป็นไปได้ของดีลอิหร่านในเชิงบวกเกินไป
  • สถานการณ์การขนส่งในภูมิภาคยังเปราะบางสูง

ช่องแคบฮอร์มุซและซัพพลาย

  • คาดว่า Hormuz อาจถูกจำกัดบางส่วนต่อไปอีกหลายเดือน
  • การส่งออกน้ำมันดิบและ LNG จากตะวันออกกลางไปเอเชียยังถูกรบกวน
  • ประเด็นสำคัญคือปริมาณเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างมาก
  • โอกาสฟื้นกลับไปถึง 50% ของระดับก่อนวิกฤตยังต่ำมาก

สัญญาณทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์

  • Trump ระบุว่าดีลกับอิหร่านใกล้บรรลุ
  • เพนตากอนยืนยันการโจมตีเพิ่มเติมและกิจกรรมทุ่นระเบิดใกล้ Hormuz
  • ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลง

มุมมอง Piper Sandler ต่อราคาน้ำมัน

  • สหรัฐฯ ไม่ต้องการเผชิญหน้าทางทหารเต็มรูปแบบ
  • อิหร่านยังมีอำนาจต่อรองสูง
  • โอกาสข้อตกลงเร็ว ๆ นี้ยังต่ำ
  • ราคาน้ำมันมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ในปีนี้ช่วงฤดูร้อน

ผลกระทบต่อการค้าโลก

  • ก่อนวิกฤต ~20% ของน้ำมันโลกผ่าน Hormuz
  • หากยังติดขัด จะเปลี่ยนจาก “ความผันผวน” เป็น “ภาวะขาดแคลนจริง”
  • เอเชียได้รับผลกระทบหนักที่สุด

สหรัฐฯ และ SPR

  • สหรัฐฯ ส่งน้ำมันจาก Strategic Petroleum Reserve (SPR) ไปฟิลิปปินส์
  • เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี 2022 ที่ส่ง SPR ไปเอเชีย
  • สะท้อนการปรับโครงสร้างเส้นทางพลังงานโลก

แรงกดดันตลาดพลังงานโลก

  • อาจมีผลกระทบต่ออุปทาน 14–15 ล้านบาร์เรลต่อวัน
  • มาตรการ IEA อาจไม่เพียงพอหากวิกฤตยืดเยื้อ
  • เอเชียแบกรับต้นทุนสูงสุดด้านพลังงานและโลจิสติกส์
  • สหรัฐฯ กลายเป็นผู้ส่งออกฉุกเฉินให้ทั้งยุโรปและเอเชีย

มุมมองกราฟ WTI

  • WTI เคยขึ้นใกล้ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • ก่อนปรับลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์
  • ตลาดอาจกำลังคาดหวัง normalization เร็วเกินไป
  • หากวิกฤตยืดเยื้อ ราคาน้ำมันอาจพุ่งแรงอีกครั้ง
  • ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้น

Source: xStation5

