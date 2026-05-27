น้ำมันร่วงต่อ ทดสอบจุดต่ำสุดระยะสั้น 🚩 Piper Sandler มองโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมา

Brent crude (OIL) ลดลงเกือบ 3% – ตลาดยังถูกกดดันจากแรงอุปทาน
- Brent crude ลดลงเกือบ 3% เคลื่อนไหวบริเวณ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- แนวโน้มขาลงระยะสั้นยังชัดเจนจากแรงกดดันฝั่งอุปทาน
- ความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ แต่ยังไม่ใช่ตัวหนุนราคาในระยะสั้น
Piper Sandler มุมมองต่อราคาน้ำมัน
- มองว่าตลาดกำลังอยู่ใน “วิกฤตยืดเยื้อ” มากกว่าการคลี่คลายเร็ว
- ตลาดอาจประเมินความเป็นไปได้ของดีลอิหร่านในเชิงบวกเกินไป
- สถานการณ์การขนส่งในภูมิภาคยังเปราะบางสูง
ช่องแคบฮอร์มุซและซัพพลาย
- คาดว่า Hormuz อาจถูกจำกัดบางส่วนต่อไปอีกหลายเดือน
- การส่งออกน้ำมันดิบและ LNG จากตะวันออกกลางไปเอเชียยังถูกรบกวน
- ประเด็นสำคัญคือปริมาณเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างมาก
- โอกาสฟื้นกลับไปถึง 50% ของระดับก่อนวิกฤตยังต่ำมาก
สัญญาณทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
- Trump ระบุว่าดีลกับอิหร่านใกล้บรรลุ
- เพนตากอนยืนยันการโจมตีเพิ่มเติมและกิจกรรมทุ่นระเบิดใกล้ Hormuz
- ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลง
มุมมอง Piper Sandler ต่อราคาน้ำมัน
- สหรัฐฯ ไม่ต้องการเผชิญหน้าทางทหารเต็มรูปแบบ
- อิหร่านยังมีอำนาจต่อรองสูง
- โอกาสข้อตกลงเร็ว ๆ นี้ยังต่ำ
- ราคาน้ำมันมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ในปีนี้ช่วงฤดูร้อน
ผลกระทบต่อการค้าโลก
- ก่อนวิกฤต ~20% ของน้ำมันโลกผ่าน Hormuz
- หากยังติดขัด จะเปลี่ยนจาก “ความผันผวน” เป็น “ภาวะขาดแคลนจริง”
- เอเชียได้รับผลกระทบหนักที่สุด
สหรัฐฯ และ SPR
- สหรัฐฯ ส่งน้ำมันจาก Strategic Petroleum Reserve (SPR) ไปฟิลิปปินส์
- เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี 2022 ที่ส่ง SPR ไปเอเชีย
- สะท้อนการปรับโครงสร้างเส้นทางพลังงานโลก
แรงกดดันตลาดพลังงานโลก
- อาจมีผลกระทบต่ออุปทาน 14–15 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- มาตรการ IEA อาจไม่เพียงพอหากวิกฤตยืดเยื้อ
- เอเชียแบกรับต้นทุนสูงสุดด้านพลังงานและโลจิสติกส์
- สหรัฐฯ กลายเป็นผู้ส่งออกฉุกเฉินให้ทั้งยุโรปและเอเชีย
มุมมองกราฟ WTI
- WTI เคยขึ้นใกล้ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ก่อนปรับลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์
- ตลาดอาจกำลังคาดหวัง normalization เร็วเกินไป
- หากวิกฤตยืดเยื้อ ราคาน้ำมันอาจพุ่งแรงอีกครั้ง
- ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้น
Source: xStation5
