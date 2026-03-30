ข่าวเด่นวันนี้ 30 มี.ค.

- สัปดาห์ที่ 5 ของการปรับตัวลงต่อเนื่องใน Wall Street 📉
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ
ดัชนีหลักของสหรัฐปรับตัวลงต่อเนื่องและบรรยากาศตลาดยังเป็นลบ โดย Nasdaq 100 และ Russell ปรับตัวลงแรงที่สุด โดยฟิวเจอร์สลดมากกว่า 2%
ขณะที่ Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ปรับตัวลงน้อยกว่า โดยลดประมาณ 1.8%
ตลาดยังคงกังวลต่อภาคเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซีย ทำให้เริ่มมีการสะท้อนภาพ “stagflation” โดยดัชนีหลักของสหรัฐอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดราว 10%
Anna Paulson จาก Fed Philadelphia ระบุว่าสงครามในอิหร่านเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตและเงินเฟ้อ
กลุ่มเทคโนโลยี & ไซเบอร์ซีเคียวริตี้
แรงขายในหุ้นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยังคงต่อเนื่อง โดย CrowdStrike และ Palo Alto Networks ลดลงมากกว่า 5%
แรงกดดันมาจากความกังวลการแข่งขันจากโซลูชัน AI ที่พัฒนาโดย Anthropic
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
ข้อมูลจาก University of Michigan แสดงว่า
- ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้น: 3.8% (เพิ่มขึ้นแรง)
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 53.3 (ใกล้จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์)
🇪🇺 ตลาดยุโรป
ตลาดยุโรปปิดลบเป็นส่วนใหญ่ โดย STOXX 600 ลดลงเกือบ 1%
- DAX ลดแรงที่สุด (ฟิวเจอร์ส -1.6%)
- FTSE 100 ลดเพียงเล็กน้อย (<0.1%)
หุ้นเด่น: Pernod Ricard พุ่งกว่า 7% หลังมีข่าวควบรวมกับ Brown-Forman (ผู้ผลิต Jack Daniel’s)
ข้อมูลเศรษฐกิจ:
- สเปน CPI ชะลอตัวเหลือ 3.3% (ต่ำกว่าคาด 3.7%)
- สหราชอาณาจักรยอดค้าปลีกดีขึ้น หดตัวเพียง -0.4% ดีกว่าคาด
ตลาด FX
ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด (+0.2% ถึง +0.3%)
ในขณะที่
- ปอนด์อังกฤษ
- เยนญี่ปุ่น
- ฟรังก์สวิส
ทั้งหมดอ่อนค่าประมาณ -0.4%
น้ำมัน & พลังงาน
- Crude Oil (Brent) กลับขึ้นสู่ 104–105 USD
- WTI ทดสอบระดับ 99 USD
- Natural Gas เพิ่มขึ้นมากกว่า 3%
ทองคำ & โลหะมีค่า
- ทองคำฟื้นตัว +3% อยู่ที่ 4,550 USD/oz
- เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นประมาณ +2%
ตลาดคริปโต
- Bitcoin -4.5% ลงมา 65,600 USD
- Ethereum ต่ำกว่า 2,000 USD (-4%)
- Solana -5% ลงมา 81 USD 📉
3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้
Anthropic รั่วไหลข้อมูลกระทบตลาด และเกิดแรงขายในกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 🚨
Unity Software พุ่ง 10% 🚨 เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ภายในบริษัท?
US100 ร่วง 1.5% 🚩 Anthropic Claude กดดัน Nasdaq อีกครั้ง