08:46 · 30 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 30 มี.ค.

ประเด็นหลัก
  • สัปดาห์ที่ 5 ของการปรับตัวลงต่อเนื่องใน Wall Street 📉

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ

ดัชนีหลักของสหรัฐปรับตัวลงต่อเนื่องและบรรยากาศตลาดยังเป็นลบ โดย Nasdaq 100 และ Russell ปรับตัวลงแรงที่สุด โดยฟิวเจอร์สลดมากกว่า 2%

ขณะที่ Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ปรับตัวลงน้อยกว่า โดยลดประมาณ 1.8%

ตลาดยังคงกังวลต่อภาคเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซีย ทำให้เริ่มมีการสะท้อนภาพ “stagflation” โดยดัชนีหลักของสหรัฐอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดราว 10%

Anna Paulson จาก Fed Philadelphia ระบุว่าสงครามในอิหร่านเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตและเงินเฟ้อ

กลุ่มเทคโนโลยี & ไซเบอร์ซีเคียวริตี้

แรงขายในหุ้นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยังคงต่อเนื่อง โดย CrowdStrike และ Palo Alto Networks ลดลงมากกว่า 5%

แรงกดดันมาจากความกังวลการแข่งขันจากโซลูชัน AI ที่พัฒนาโดย Anthropic

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

ข้อมูลจาก University of Michigan แสดงว่า

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้น: 3.8% (เพิ่มขึ้นแรง)
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 53.3 (ใกล้จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์)

🇪🇺 ตลาดยุโรป

ตลาดยุโรปปิดลบเป็นส่วนใหญ่ โดย STOXX 600 ลดลงเกือบ 1%

  • DAX ลดแรงที่สุด (ฟิวเจอร์ส -1.6%)
  • FTSE 100 ลดเพียงเล็กน้อย (<0.1%)

หุ้นเด่น: Pernod Ricard พุ่งกว่า 7% หลังมีข่าวควบรวมกับ Brown-Forman (ผู้ผลิต Jack Daniel’s)

ข้อมูลเศรษฐกิจ:

  • สเปน CPI ชะลอตัวเหลือ 3.3% (ต่ำกว่าคาด 3.7%)
  • สหราชอาณาจักรยอดค้าปลีกดีขึ้น หดตัวเพียง -0.4% ดีกว่าคาด

ตลาด FX

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด (+0.2% ถึง +0.3%)
ในขณะที่

  • ปอนด์อังกฤษ
  • เยนญี่ปุ่น
  • ฟรังก์สวิส

ทั้งหมดอ่อนค่าประมาณ -0.4%

น้ำมัน & พลังงาน

  • Crude Oil (Brent) กลับขึ้นสู่ 104–105 USD
  • WTI ทดสอบระดับ 99 USD
  • Natural Gas เพิ่มขึ้นมากกว่า 3%

ทองคำ & โลหะมีค่า

  • ทองคำฟื้นตัว +3% อยู่ที่ 4,550 USD/oz
  • เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นประมาณ +2%

ตลาดคริปโต

  • Bitcoin -4.5% ลงมา 65,600 USD
  • Ethereum ต่ำกว่า 2,000 USD (-4%)
  • Solana -5% ลงมา 81 USD 📉
30 มีนาคม 2026, 08:37

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก