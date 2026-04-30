ข่าวเด่นวันนี้ 30 เม.ย.

ฟิวเจอร์สดัชนีหลักของสหรัฐฯ แสดงการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หลังการแถลงข่าวของ Jerome Powell เกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
Nasdaq futures ยังอยู่ในแดนบวก (US100: +0.25%) ขณะที่หุ้นขนาดเล็กที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยใน Russell 2000 ปรับตัวลงแรง (US2000: -1.2%) ส่วน S&P 500 (US500: -0.3%) และ DJIA (US30: -0.9%) ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน โดยเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง
มีสมาชิก FOMC ถึง 4 คนที่โหวตไม่เป็นไปตามมติส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่ปี 1992 โดย Stephen Miran สนับสนุนการลดดอกเบี้ย ขณะที่ Hammack, Kashkari และ Logan คัดค้านการปรับถ้อยแถลงให้มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น
Powell จะยังคงอยู่ใน FOMC ในฐานะผู้ว่าการ หลังจาก Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งประธาน (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม) จนกว่ากระบวนการของกระทรวงยุติธรรมจะเสร็จสิ้น
Powell แสดงความมั่นใจในตัว Kevin Warsh ทั้งในด้านการบริหารภารกิจคู่ของ Fed และความเป็นอิสระจากทำเนียบขาว
ตลาดพลังงานและพันธบัตร
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 10 bps
- ตลาดประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 10% ในปลายปี 2026 และเกือบ 50% ในปี 2027
- Brent เดือนมิถุนายนปิดที่ 118 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI อยู่ในช่วง 105–106 ดอลลาร์/บาร์เรล
รายงาน DOE ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงอย่างมาก รวมถึงมีการใช้คลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ สะท้อนความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่งและการส่งออกที่ทำสถิติสูงสุด
- น้ำมันดิบ: -6.2 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ +0.3 ล้าน)
- น้ำมันเบนซิน: -6.08 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -2.1 ล้าน)
- น้ำมันกลั่น: -4.49 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -2.3 ล้าน)
ตลาดการเงินอื่น ๆ
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าครองตลาด (USDIDX: +0.25%) จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและราคาน้ำมันที่พุ่งสูง
- USDJPY ทะลุระดับจิตวิทยา 160 เพิ่มความกังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงินญี่ปุ่น
- EURUSD ลดลง 0.3% อยู่ที่ 1.167
ทองคำปรับตัวลงสู่ 4,540 ดอลลาร์ ต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ขณะที่เงินก็ลดลงเช่นกัน จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งหนุนความกังวลเงินเฟ้อ
สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวขึ้นแรง เช่น ข้าวโพดแตะระดับเกือบ 480 เซนต์/บุชเชล สูงสุดตั้งแต่พฤษภาคม 2025 และข้าวสาลี รวมถึงน้ำตาลก็ปรับขึ้นแรงเช่นกัน
ตลาดคริปโตอยู่ในแดนลบ โดย Bitcoin ลดลง 1.3% อยู่ที่ 75,300 ดอลลาร์ และ Ethereum ลดลง 2.6% อยู่ที่ 2,230 ดอลลาร์ ขณะที่ Dogecoin เป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญที่ปรับขึ้น (+2.4%)
หลังตลาดวอลล์สตรีทปิดทำการ จะมี 4 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศผลประกอบการ ได้แก่ Microsoft, Alphabet, Meta และ Amazon โดยตลาดจะจับตาการใช้จ่ายด้าน AI และผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นพิเศษ
