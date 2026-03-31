ข่าวเด่นวันนี้ 31 มี.ค.

ภาพรวมภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
สหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงโจมตีอิหร่าน
อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธ และปิดช่องแคบฮอร์มุซ
Donald Trump ขู่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานอิหร่าน หากไม่บรรลุข้อตกลง
ขณะเดียวกันอ้างว่าการเจรจาเป็นไปอย่าง “ดีมาก” แต่ฝั่งอิหร่านปฏิเสธ
สถานการณ์ทางทหาร (Military)
เพนตากอนเตรียมแผนปฏิบัติการภาคพื้นดิน
มีการส่งทหารสหรัฐฯ หลายพันนายเข้าสู่ภูมิภาค
เน้น “ปฏิบัติการขนาดจำกัด” มากกว่าการบุกเต็มรูปแบบ
นโยบายการเงิน (Monetary Policy)
Jerome Powell ระบุว่า Fed อยู่ในสถานการณ์ลำบาก
ต้องบาลานซ์ระหว่าง “เงินเฟ้อ” vs “ตลาดแรงงาน”
ยังคงใช้แนวทาง “wait and see”
แต่พร้อมขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ลดลง
ตลาดหุ้นสหรัฐ (US Equities)
Wall Street ปรับตัวลงจากความตึงเครียด
- S&P 500: -0.1%
- Nasdaq: -0.5%
- Dow Jones: +0.3%
ตลาดหุ้นยุโรป (European Equities)
ภาพรวมเป็นบวก
- FTSE 100 (UK): +1.6%
- CAC 40 (France): +0.9%
- DAX (Germany): +0.9%
- IBEX 35 (Spain): +0.8%
เงินเฟ้อเยอรมนีเพิ่มขึ้นตามคาด → หนุน ECB คงนโยบายเข้มงวด
ตลาดน้ำมัน (Oil Market)
Brent กลับเข้าใกล้ $110/บาร์เรล
แรงหนุนจากความตึงเครียด + ความเสี่ยง supply shock
ตลาดค่าเงิน (FX Market)
เยนแข็งค่าแรง
หลังญี่ปุ่นส่งสัญญาณ “อาจแทรกแซงค่าเงิน”
โลหะมีค่า (Precious Metals)
- ทองคำ: +0.7% > $4,500
- เงิน: +1% > $70
Sentiment กลับมาเป็นบวก (safe haven)
₿ คริปโต (Crypto Market)
- Bitcoin: +0.7% → $67,000
- Ethereum: +2.5% → $2,050
Risk sentiment ฟื้นตัวบางส่วน
สรุปตลาดเช้า 🗽 ดัชนีพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางรายงานจาก WSJ (31.03.2026)
Jerome Powell ส่งสัญญาณว่า Fed ยัง “อดทนรอดูสถานการณ์” แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น!
🔴LIVE: วิธีอ่านกราฟทองสำหรับมือใหม่