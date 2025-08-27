โกโก้ร่วงลง 4% 📉

⛈️ โกโก้เผชิญแรงกดดัน หลังคาดการณ์ฝนตกหนักและตัวเลขการแปรรูปอ่อนแอ
สัญญาล่วงหน้าโกโก้แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ได้แรงหนุนจากความกังวลด้านอุปทาน ท่ามกลางสภาพอากาศแห้งและเย็นในแอฟริกาตะวันออก อย่างไรก็ตาม ราคากลับปรับฐานลง หลังจากการคาดการณ์อากาศใหม่บ่งชี้ว่าฝนตกหนักจะช่วยบรรเทาความตึงตัวด้านอุปทาน นอกจากนี้ แรงกดดันขาลงยังมาจากมาตรการเก็บภาษีใหม่ของสหรัฐฯ และความกังวลต่ออุปสงค์ที่อ่อนแอ ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลการแปรรูปที่ชะลอตัว
บนกราฟ ราคายังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงระยะกลาง ภายในช่องแนวโน้มขาลดที่แคบลง โดยมีการแกว่งตัวสะสมในกรอบ 7,200–9,500 และราคากำลังเข้าใกล้แนวรับที่เกิดจากเส้นแนวโน้มและระดับต่ำล่าสุด
COCOA (D1)
กราฟแสดงให้เห็นว่าราคาโกโก้ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงระยะกลาง อยู่ในช่องแนวโน้มขาลดที่แคบลง และแกว่งตัวในกรอบ 7,200–9,500 โดยราคาใกล้แนวรับสำคัญจากจุดต่ำล่าสุด
