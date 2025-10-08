ทองคำทะลุ $4,000 /ออนซ์ 💰

-
Oracle ดึงดัชนีลง: กำไรขั้นต้นเพียง 14% จากธุรกิจ AI cloud ทำให้ US100 ปรับตัวลงแรง
ทอง & ดอลลาร์: ราคาทองทะลุ 4,000 USD/ออนซ์ ขณะที่ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น แม้รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ
นโยบายการเงิน: เจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง ขณะที่ RBNZ เตรียมลด 25 bps
หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง: ดัชนีปิดลบ หลังรายงานจาก The Information ชี้ความเสี่ยงด้านกำไรของธุรกิจ AI
US500: -0.50% ปิดที่ 6,750 จุด
US100: -0.60% ปิดที่ 25,000 จุด
US2000 (หุ้นขนาดเล็ก): -1.15% ปิดที่ 2,472 จุด
Oracle: ดิ่ง -5.6% หลังรายงานเผยกำไรขั้นต้นเพียง 14% จากรายได้ 900 ล้านดอลลาร์จากการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ Nvidia และอาจขาดทุนสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์จากสัญญาเช่าชิป Blackwell
มุมมอง Fed:
Stephen Miran: ความไม่แน่นอนลดลง การเติบโตอาจดีขึ้น สนับสนุนลดดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปีนี้
Neel Kashkari: ยังเร็วเกินไปประเมินผลกระทบภาษีต่อเงินเฟ้อ แต่สังเกตสัญญาณคล้าย stagflation สนับสนุนลดอีก 2 ครั้ง 25 bps
Raphael Bostic: เน้นผล AI ต่อแรงงาน ช่วยงานได้แต่สามารถแทนแรงงานเมื่อทำกำไร
Mary C. Daly: มอง AI ปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่มีหลักฐานการเลิกจ้างจำนวนมาก
เงินเฟ้อ & ดอลลาร์:
New York Fed เผยผลสำรวจคาดการณ์เงินเฟ้อ: 1 ปี เพิ่มขึ้น 3.4%, 3 ปี คงที่ 3.0%, 5 ปี เพิ่ม 3.0%
ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 แม้รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ ตลาดรอ FOMC minutes พรุ่งนี้
ทองคำ & น้ำมัน:
ทองคำ: +0.55% ปิดที่ $3,983/ออนซ์ ทะลุ $4,000 ใกล้เคียง
น้ำมัน WTI: ทดสอบ $65 ต่อบาร์เรล -0.4% หลัง OPEC+ เพิ่มการผลิตน้อยกว่าคาด
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin: -2.66% ที่ $121,404
Ethereum: -4.15% ที่ $4,495
มูลค่าตลาด altcoin รวม: -1.17% เหลือ $1.17 ล้านล้าน
แนวโน้มตลาดเอเชีย:
RBNZ จะประกาศอัตราดอกเบี้ย Consensus คาดลด 25 bps แต่ตลาดเห็นโอกาสลดมากขึ้นและคาดท่าที dovish
NZD ยังเป็นสกุลเงินอ่อนที่สุดอันดับ 3 ของ G10 ปีนี้ รองจาก CAD และ USD
พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲
Fed’s Williams สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 🗽
เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ECB Minutes – รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed) ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)