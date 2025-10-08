อ่านเพิ่มเติม
10:38 · 8 ตุลาคม 2025

ทองคำทะลุ $4,000 /ออนซ์ 💰

ประเด็นหลัก
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

  • Oracle ดึงดัชนีลง: กำไรขั้นต้นเพียง 14% จากธุรกิจ AI cloud ทำให้ US100 ปรับตัวลงแรง

  • ทอง & ดอลลาร์: ราคาทองทะลุ 4,000 USD/ออนซ์ ขณะที่ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น แม้รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ

  • นโยบายการเงิน: เจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง ขณะที่ RBNZ เตรียมลด 25 bps

  • หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง: ดัชนีปิดลบ หลังรายงานจาก The Information ชี้ความเสี่ยงด้านกำไรของธุรกิจ AI

    • US500: -0.50% ปิดที่ 6,750 จุด

    • US100: -0.60% ปิดที่ 25,000 จุด

    • US2000 (หุ้นขนาดเล็ก): -1.15% ปิดที่ 2,472 จุด

    • Oracle: ดิ่ง -5.6% หลังรายงานเผยกำไรขั้นต้นเพียง 14% จากรายได้ 900 ล้านดอลลาร์จากการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ Nvidia และอาจขาดทุนสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์จากสัญญาเช่าชิป Blackwell

  • มุมมอง Fed:

    • Stephen Miran: ความไม่แน่นอนลดลง การเติบโตอาจดีขึ้น สนับสนุนลดดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปีนี้

    • Neel Kashkari: ยังเร็วเกินไปประเมินผลกระทบภาษีต่อเงินเฟ้อ แต่สังเกตสัญญาณคล้าย stagflation สนับสนุนลดอีก 2 ครั้ง 25 bps

    • Raphael Bostic: เน้นผล AI ต่อแรงงาน ช่วยงานได้แต่สามารถแทนแรงงานเมื่อทำกำไร

    • Mary C. Daly: มอง AI ปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่มีหลักฐานการเลิกจ้างจำนวนมาก

  • เงินเฟ้อ & ดอลลาร์:

    • New York Fed เผยผลสำรวจคาดการณ์เงินเฟ้อ: 1 ปี เพิ่มขึ้น 3.4%, 3 ปี คงที่ 3.0%, 5 ปี เพิ่ม 3.0%

    • ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 แม้รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ ตลาดรอ FOMC minutes พรุ่งนี้

  • ทองคำ & น้ำมัน:

    • ทองคำ: +0.55% ปิดที่ $3,983/ออนซ์ ทะลุ $4,000 ใกล้เคียง

    • น้ำมัน WTI: ทดสอบ $65 ต่อบาร์เรล -0.4% หลัง OPEC+ เพิ่มการผลิตน้อยกว่าคาด

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin: -2.66% ที่ $121,404

    • Ethereum: -4.15% ที่ $4,495

    • มูลค่าตลาด altcoin รวม: -1.17% เหลือ $1.17 ล้านล้าน

  • แนวโน้มตลาดเอเชีย:

    • RBNZ จะประกาศอัตราดอกเบี้ย Consensus คาดลด 25 bps แต่ตลาดเห็นโอกาสลดมากขึ้นและคาดท่าที dovish

    • NZD ยังเป็นสกุลเงินอ่อนที่สุดอันดับ 3 ของ G10 ปีนี้ รองจาก CAD และ USD

10 ตุลาคม 2025, 08:22

