ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม!

💶 ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดการณ์ตลาด
ECB ยืนยันในแถลงปรับปรุงล่าสุดว่า “ยังไม่ผูกมัดนโยบายดอกเบี้ยใด ๆ” และการดำเนินนโยบายยังคง ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจรายการประชุมต่อรายการประชุม
นอกจากนี้ ECB ชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้า
นักลงทุนกำลังรอการแถลงข่าวของ ECB เวลา 14:45 เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
📊 ปฏิกิริยาตลาดต่อดัชนียุโรปและ EUR/USD ยังอยู่ในระดับจำกัด
ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ
