อ่านเพิ่มเติม
09:12 · 31 ตุลาคม 2025

ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม!

💶 ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดการณ์ตลาด

ECB ยืนยันในแถลงปรับปรุงล่าสุดว่า “ยังไม่ผูกมัดนโยบายดอกเบี้ยใด ๆ” และการดำเนินนโยบายยังคง ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจรายการประชุมต่อรายการประชุม

นอกจากนี้ ECB ชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้า

นักลงทุนกำลังรอการแถลงข่าวของ ECB เวลา 14:45 เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

📊 ปฏิกิริยาตลาดต่อดัชนียุโรปและ EUR/USD ยังอยู่ในระดับจำกัด

 

31 ตุลาคม 2025, 09:44

“ผลฮาโลวีน” และ 5 ความกังวลที่หลอกหลอนตลาดการเงิน
31 ตุลาคม 2025, 09:15

ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ
31 ตุลาคม 2025, 09:14

ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
31 ตุลาคม 2025, 09:11

CPI ของเยอรมนีสูงกว่าที่คาดการณ์!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก