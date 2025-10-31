“ผลฮาโลวีน” และ 5 ความกังวลที่หลอกหลอนตลาดการเงิน

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดการเงินประสบกับความผสมผสานที่แปลกประหลาดระหว่างความสงบและความตึงเครียด ดัชนีหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาทองคำและบิทคอยน์ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเช่นกัน — แต่ความผันผวนยังไม่ได้หายไปเสมอไป เส้นทางของตลาดไม่ราบรื่นเลย โดยความผันผวนกลายเป็นหนึ่งในลักษณะเด่นของช่วงเวลานี้ สงครามการค้า การขาดดุลงบประมาณ ความขัดแย้งทางทหาร และความแตกแยกทางการเมืองในโลกตะวันตก ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อตลาด แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนหวาดกลัว ในความเป็นจริง ตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่นักลงทุนหลายคนมองว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ: ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในชื่อ “ผลฮาโลวีน” (Halloween Effect)
ผลฮาโลวีนคืออะไร?
Halloween Indicator เป็นกลยุทธ์ที่บอกว่าหุ้นมักทำผลงานได้ดีกว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เมื่อเทียบกับช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคม ตัวชี้วัดนี้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายปี 1890 โดยประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5.3% ในช่วง “ฤดูหนาว” (พฤศจิกายน–เมษายน) ขณะที่ช่วงฤดูร้อนให้เพียง 1.9% อย่างไรก็ตาม แม้ความแตกต่างนี้จะดูสำคัญ นักลงทุนก็ควรระมัดระวังการพึ่งพารูปแบบตามฤดูกาลนี้มากเกินไป โดยเฉพาะในหกเดือนข้างหน้า
ตัวชี้วัด Halloween ใช้ได้เพียงบางปีเท่านั้น ข้อได้เปรียบในอดีตส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งผิดปกติของตลาดในหกเดือนหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ — ช่วงเวลานี้จะเริ่มหลัง Halloween ปีหน้า หรืออีกสิบสองเดือนจากนี้ ในช่วงฤดูหนาวของอีกสามปีของรอบประธานาธิบดี ผลตอบแทนของตลาดหุ้นมักเป็นบวก แต่ไม่โดดเด่นนัก โดยดูจากค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ ดัชนีดาวโจนส์มักทำกำไรเฉลี่ยราว 3% ในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงนี้
ปีนี้ 2025 ถือว่าผ่านฤดูร้อนที่แข็งแกร่งอย่างผิดปกติ แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2% ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปี 1896 แต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ ดัชนีได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 16%
ดังนั้น แม้สถิติจะเอื้อต่อนักลงทุนในช่วงเวลานี้ แต่บริบทปัจจุบันเรียกร้องให้ระมัดระวัง เศรษฐกิจโลกกำลังเดินบนเส้นบาง ๆ ระหว่างการเติบโตและความตึงเครียด และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่สำคัญอาจทำลายความสงบที่เห็นได้ของตลาด
นี่คือ 5 ปัจจัยที่อาจลดทอน “ผลฮาโลวีน” ของตลาด
5 เหตุการณ์ที่อาจจำกัดผลฮาโลวีน
แม้ประวัติศาสตร์จะบอกว่าฤดูหนาวมักเป็นช่วงที่ดีสำหรับหุ้น แต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันยังห่างไกลจากความสงบ ในบรรดาเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจเขย่าตลาด เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือว่ามีความสำคัญ:
1. ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
มาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรัสเซียของโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลสะเทือนตลาดพลังงาน และหลังจากปีที่ยากลำบาก ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 7.5% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ในช่วงที่เงินเฟ้อสหรัฐยังสูงกว่า 3% ซึ่งได้รับแรงกดดันจากภาษี กระตุ้นทางการเงินและการคลัง และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอ การช็อกเช่นนี้อาจทำให้ราคาสูงขึ้นอีก — ส่งแรงกดดันต่อเฟดและธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก
หากข้อตกลงทางการค้ากระตุ้นความต้องการในช่วงฤดูกาลที่แข็งแกร่ง และประเทศสมาชิก OPEC ลดการผลิต ราคาน้ำมันอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มล่าสุด ทางเทคนิค น้ำมันดิบเพิ่งเข้าสู่สถานะ backwardation ซึ่งมักตีความว่าเป็นสัญญาณของราคาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนในน้ำมันอาจเป็นการเล่นที่สวนกระแสที่สุดตอนนี้ เนื่องจากตำแหน่ง short ครอบงำตลาดอยู่ในช่วงนี้
2. การตัดสินใจของ Federal Reserve
หนึ่งในความเสี่ยงหลักต่อการเงินโลก — และเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังความอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์ — คือการโจมตีความเป็นอิสระของเฟดโดยทรัมป์ แม้ว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์ยังคงกดดันเจอโรม พาวเวลล์และสมาชิกเฟดคนอื่น ๆ ให้ลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเงินเฟ้อจากนโยบายดังกล่าว เป้าหมายของประธานาธิบดีในช่วงหลายเดือนคือการรีไฟแนนซ์หนี้สหรัฐด้วยอัตราที่ต่ำลงเพื่อลดปัญหาการคลัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ พาวเวลล์ท้าทายประธานาธิบดีด้วยการปิดประตูต่อการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม — ซึ่งตลาดเคยคาดการณ์ไว้เต็ม 100% ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ระหว่างสองฝ่ายอาจสร้างบรรยากาศไม่มั่นคงและลดความมั่นใจของนักลงทุน
3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก
สุดสัปดาห์นี้คือวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นหัวใจของวอลล์สตรีท ผู้สมัครพรรคเดโมแครต โซห์ราน มัมดานี (Zohran Mamdani) อายุ 33 ปี เป็นตัวเต็งหลังจากเอาชนะอดีตผู้ว่าการรัฐแอนดรูว์ คูโอโมในการเลือกตั้งขั้นต้นเดือนมิถุนายน ข้อเสนอหลักของเขารวมถึง การให้รถเมล์สาธารณะฟรี การแช่แข็งค่าเช่าบ้านที่ถูกควบคุม (ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด) การสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตสาธารณะ และให้บริการดูแลเด็กฟรีสำหรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ – 5 ปี
เพื่อสนับสนุนโครงการเหล่านี้ มัมดานีวางแผนเก็บภาษีเพิ่มกับคนรวย ซึ่งอาจสร้างบรรยากาศความไม่แน่นอนในศูนย์กลางการเงินของโลก
4. หุ้นปัญญาประดิษฐ์ปรับตัวลดลง
จนถึงตอนนี้ บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ใช้เงินสดส่วนเกินลงทุนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แต่บางบริษัท — โดยยังไม่สามารถอธิบายมูลค่าที่สูง — เริ่มก่อหนี้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจสร้างวัฏจักรอันตราย เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่รายงานผลประกอบการสร้างคำถามเกี่ยวกับการลงทุนด้านทุนของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ สร้างความไม่แน่นอนต่อความคาดหวังเรื่อง AI นอกจากนี้ ความต้องการพลังงานมหาศาลสำหรับศูนย์ข้อมูลอาจกลายเป็นคอขวดใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม
5. ตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนย่ำแย่
แม้ปักกิ่งจะพยายามฟื้นเศรษฐกิจ แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นจุดอ่อนใหญ่ที่สุด การผิดนัดของผู้พัฒนารายใหญ่ ราคาบ้านตก และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ยังคงกดดันระบบการเงินจีน ความเสื่อมโทรมนี้ไม่เพียงแต่คุกคามการเติบโตของจีน — ซึ่งคิดเป็นเกือบ 30% ของ GDP เอเชีย — แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก คลื่นความไม่มั่นคงใหม่ในจีนอาจเพิ่มความตึงเครียดในตลาดโลกและกระตุ้นการปรับฐาน ในขณะที่นักลงทุนยังพึ่งพาความแข็งแกร่งของวัฏจักรขาขึ้น
สรุป
ดัชนี “Halloween Indicator” มักเป็นสัญญาณเชิงบวกให้นักลงทุน แต่ปีนี้ “ผี” ที่หลอกหลอนเศรษฐกิจโลก — ตั้งแต่น้ำมันจนถึงการเมือง — อาจเปลี่ยนบทบาทของมัน ปีนี้ ความรอบคอบอาจเป็น “เครื่องแต่งกาย” ที่ดีที่สุดสำหรับ Halloween ทางการเงิน
ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ
ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม!
CPI ของเยอรมนีสูงกว่าที่คาดการณ์!