28 ตุลาคม 2025

⏬ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,000

  • ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์: ราคาปรับลดลงมากกว่า 2% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 10 ตุลาคม
  • ความเสี่ยงด้านการค้าเบาลง: การปรับตัวลงเกิดขึ้นหลังจาก ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ–จีน ที่ช่วยลดความตึงเครียดทางการค้า
  • กองทุน ETF ขายทอง: การปรับลดถูกเร่งด้วย การขายทองจากกองทุน ETF ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 2% ในวันนี้ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศที่ลดลง และปรับตัวตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทุน ETF

ระหว่างการประชุม ASEAN ที่มาเลเซีย ตัวแทนจากจีนและสหรัฐฯ พบปะและบรรลุ ข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเก็บภาษี 100% กับสินค้าจีน และคาดว่าจะลดข้อจำกัดการส่งออก แร่ธาตุสำคัญ (rare earth elements) จากจีนไปสหรัฐฯ ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์หรือการขยายการเจรจาเพิ่มเติมคาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมระหว่าง ทรัมป์และสี จิ้นผิง ในวันพฤหัสบดีนี้ ระหว่างการประชุม APEC ที่เกาหลีใต้

วันศุกร์ที่ผ่านมา ยังเป็นวันที่กองทุน ETF ขายทองคำออกมากที่สุดในรอบวันเดียวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ สัปดาห์ที่แล้วยังเป็น สัปดาห์แรกที่ทองคำปรับลดรายสัปดาห์นับตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม

ช่วงเวลาสำคัญสำหรับทองคำในสัปดาห์นี้คือ วันพุธและพฤหัสบดี ซึ่งจะประกาศ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด และมีการประชุมระหว่าง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีน

Gold is down over 2% today, falling below $4,000. Interestingly, this is occurring amidst marginal movements in the US dollar but alongside strong gains on Wall Street. Source: xStation5
