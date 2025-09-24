อ่านเพิ่มเติม

แพลตตินั่มพุ่งขึ้น 4%

08:40 24 กันยายน 2025

แพลตตินั่มพุ่งใกล้สูงสุดใหม่ ขานรับดีมานด์โลหะมีค่าและคาดเฟดลดดอกเบี้ย

แพลตตินั่มพุ่งเกือบ 5% วันนี้ ทะลุระดับสูงสุดเดิมราว 1,480 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดที่แรงขายรอบแรกเริ่มปรากฏขึ้น ขานรับความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ ราคาทองคำทำสถิติใกล้ 3,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และดอลลาร์อ่อนค่าลง

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เงินไหลเข้า Gold ETF ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021

ความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยต่ำในสหรัฐ (รวมถึงการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอื่น ๆ) สนับสนุนสภาพคล่องโลกและแรงกระตุ้นสินเชื่อ ซึ่งสะท้อนเป็นความต้องการแพลตตินั่มเพิ่มขึ้น ไม่เพียงเพื่อการลงทุน แต่ยังรวมถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้อ่อนกว่าคาด (PMI เดือนกันยายน, ดัชนีภูมิภาค Richmond Fed) ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟด (รวมถึง Michelle Bowman) ชี้ความเสี่ยงแรงงานอาจเสื่อมลงอย่างมาก ซึ่งอาจบังคับให้เฟดดำเนินมาตรการเชิงรุกมากขึ้น นักลงทุนเริ่มประเมินว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้

ราคาทองคำพุ่งสูงไม่เพียงแต่เพิ่มความสนใจในโลหะมีค่าโดยรวม แต่ยังทำให้แพลตตินั่มกลับมาน่าสนใจในตลาดเครื่องประดับ ความสนใจในแพลตตินั่มในฐานะ “สินค้าหรู” ที่ถูกกว่าและหายากกว่าเมื่อเทียบกับทองคำเพิ่มขึ้น หลังจากหลายปีที่ความต้องการเครื่องประดับทองขาวอยู่ในภาวะนิ่ง

แพลตตินั่ม (กราฟ)
ที่มา: xStation5

ราคาพลาตินัม (กราฟสีทอง) เคลื่อนไหวโดยรวมใกล้เคียงกับทองคำ แม้ความผันผวนสูงกว่าและการเคลื่อนไหวของราคาจะรวดเร็วกว่า

Source: xStation5

ที่มา: xStation5

หุ้น:
