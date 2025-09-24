ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันจากการขายหุ้นเทคโนโลยี 📉 ราคากาแฟลดลงกว่า 4%

-
ยุโรป: ตัวเลข PMI เดือนกันยายนสร้างความประหลาดใจ ตลาดฝรั่งเศสชะลอตัว ขณะที่เยอรมนีดัชนี Composite และ Services เพิ่มขึ้นเหนือ 52 แต่ภาคการผลิตลดลงจาก 50.2 เหลือ 48.5 ส่วนสหราชอาณาจักร PMI เดือนกันยายนต่ำกว่าคาด Services PMI ลดลงเหลือ 51.9 (คาด 53) Manufacturing PMI ลดลงเหลือ 46.2 (คาด 47.1) Composite PMI อยู่ที่ 51.9
-
ดัชนียุโรปปิดตลาด: DAX เยอรมนีลดลงกว่า 0.3% FTSE อังกฤษปิดตลาดทรงตัว
-
วอลล์สตรีท: ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นำโดย Nvidia -3% และ Oracle -4% Nasdaq 100 ลดลงกว่า 0.7%
-
สหรัฐ: PMI เบื้องต้นเดือนกันยายนชะลอตัวปานกลาง Composite PMI 53.6 ต่ำกว่าคาด 54 Richmond Fed Index ต่ำกว่าคาด -17 (คาด -5)
-
เฟด: Jerome Powell พร้อมปรับนโยบายและลดดอกเบี้ย เน้นจับตาตลาดแรงงานที่อ่อนตัว ส่วน Michelle Bowman เตือนว่าหากอุปสงค์ไม่ดีขึ้น ธุรกิจอาจเริ่มปลดคนงาน Bostic และ Goolsbee สนับสนุนการลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง และติดตามข้อมูลแรงงานอย่างใกล้ชิด
-
ต่างประเทศ: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.75% จาก 2.00% เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่เป็นการลดครั้งสุดท้ายในรอบนี้
-
โปแลนด์: อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 5.5% ตามคาด (ก่อนหน้า 5.4%)
-
สินค้าโภคภัณฑ์: กาแฟอาราบิก้า ICE ลดเกือบ 4.5% ท่ามกลางฝนตกหนักในบราซิล ราคามิได้ตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของ Trump เกี่ยวกับภาษีสูง
-
คริปโต: Bitcoin ลดเกือบ 1% อยู่ใกล้ 112,000 ดอลลาร์
-
โลหะมีค่า: Platinum พุ่งกว่า 5% Gold ขึ้นมากกว่า 0.8% ความอ่อนตัวของตลาดแรงงานสหรัฐควบคู่กับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้กังวลเรื่อง stagflation