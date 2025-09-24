อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันจากการขายหุ้นเทคโนโลยี 📉 ราคากาแฟลดลงกว่า 4%

08:45 24 กันยายน 2025

 

  • ยุโรป: ตัวเลข PMI เดือนกันยายนสร้างความประหลาดใจ ตลาดฝรั่งเศสชะลอตัว ขณะที่เยอรมนีดัชนี Composite และ Services เพิ่มขึ้นเหนือ 52 แต่ภาคการผลิตลดลงจาก 50.2 เหลือ 48.5 ส่วนสหราชอาณาจักร PMI เดือนกันยายนต่ำกว่าคาด Services PMI ลดลงเหลือ 51.9 (คาด 53) Manufacturing PMI ลดลงเหลือ 46.2 (คาด 47.1) Composite PMI อยู่ที่ 51.9

  • ดัชนียุโรปปิดตลาด: DAX เยอรมนีลดลงกว่า 0.3% FTSE อังกฤษปิดตลาดทรงตัว

  • วอลล์สตรีท: ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นำโดย Nvidia -3% และ Oracle -4% Nasdaq 100 ลดลงกว่า 0.7%

  • สหรัฐ: PMI เบื้องต้นเดือนกันยายนชะลอตัวปานกลาง Composite PMI 53.6 ต่ำกว่าคาด 54 Richmond Fed Index ต่ำกว่าคาด -17 (คาด -5)

  • เฟด: Jerome Powell พร้อมปรับนโยบายและลดดอกเบี้ย เน้นจับตาตลาดแรงงานที่อ่อนตัว ส่วน Michelle Bowman เตือนว่าหากอุปสงค์ไม่ดีขึ้น ธุรกิจอาจเริ่มปลดคนงาน Bostic และ Goolsbee สนับสนุนการลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง และติดตามข้อมูลแรงงานอย่างใกล้ชิด

  • ต่างประเทศ: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.75% จาก 2.00% เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่เป็นการลดครั้งสุดท้ายในรอบนี้

  • โปแลนด์: อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 5.5% ตามคาด (ก่อนหน้า 5.4%)

  • สินค้าโภคภัณฑ์: กาแฟอาราบิก้า ICE ลดเกือบ 4.5% ท่ามกลางฝนตกหนักในบราซิล ราคามิได้ตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของ Trump เกี่ยวกับภาษีสูง

  • คริปโต: Bitcoin ลดเกือบ 1% อยู่ใกล้ 112,000 ดอลลาร์

  • โลหะมีค่า: Platinum พุ่งกว่า 5% Gold ขึ้นมากกว่า 0.8% ความอ่อนตัวของตลาดแรงงานสหรัฐควบคู่กับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้กังวลเรื่อง stagflation

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
