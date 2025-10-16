อ่านเพิ่มเติม
Nestlé: การเติบโตอย่างมั่นคงและการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์หนุนราคาหุ้นพุ่ง

ประเด็นหลัก
Nestle
หุ้น
NESN.CH, Nestle SA
  • หุ้นปรับตัวขึ้นหลังประกาศแผนลดพนักงาน 16,000 ตำแหน่ง และเพิ่มเป้าหมายการประหยัดเป็น 3 พันล้านฟรังก์สวิสต่อปี
  • ยอดขายออร์แกนิกเติบโตแข็งแกร่ง 3.3% และคาดการณ์ว่าจะรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานเหนือ 16% สำหรับสามไตรมาสแรกของปี 2025

Nestlé เผยผลประกอบการสามไตรมาสแรกของปี 2025 แสดงให้เห็นการเติบโตที่มั่นคงแต่ไม่หวือหวา รายได้ออร์แกนิกเติบโต 3.3% ขณะที่การเติบโตภายในจริง (RIG) อยู่ที่ 0.6% บริษัทยืนยันเป้าหมายในการรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 16% และประกาศแผนปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงการลดพนักงานประมาณ 16,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2027 หลังประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้น Nestlé ปรับตัวขึ้น 8% นับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันในรอบ 17 ปี

ข้อมูลการเงิน 9 เดือน ปี 2025

  • การเติบโตของรายได้ออร์แกนิก: +3.3%

  • การเติบโตภายในจริง (RIG): +0.6%

  • รายได้จากการขาย: 65.87 พันล้านฟรังก์สวิส

  • การเติบโตออร์แกนิกในยุโรป: +4.3%

  • เอเชีย, โอเชียเนีย & แอฟริกา: +2.7%

  • อเมริกา: +2.5%

  • Nespresso: +6.7%

  • Nestlé Health Science: +3.8%

  • Waters & Premium Beverages: +4.4%

  • กลุ่มอื่น ๆ: +3.8%

  • ผลกระทบจากราคาต่อการเติบโตของรายได้: +2.8%

  • คาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: ขั้นต่ำ 16% (คาดการณ์นักวิเคราะห์ 16.1%)

แผนปรับโครงสร้างและการประหยัด
Nestlé ประกาศแผนลดพนักงานประมาณ 16,000 ตำแหน่งในสองปีข้างหน้า โดยมีราว 12,000 ตำแหน่งในฝ่ายบริหาร และอีก 4,000 ตำแหน่งในฝ่ายผลิตและซัพพลายเชน บริษัทเพิ่มเป้าหมายการประหยัดเป็น 3 พันล้านฟรังก์สวิสต่อปี และคาดว่าต้นทุนการปรับโครงสร้างแบบครั้งเดียวจะสูงกว่าการประหยัดที่วางแผนไว้ราวสองเท่า
นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนเชิงกลยุทธ์ในกลุ่ม Waters & Premium Beverages และแบรนด์สุขภาพและโภชนาการบางส่วน เพื่อพิจารณาการขายธุรกิจหรือความร่วมมือเชิงพาณิชย์

ปฏิกิริยาตลาดและการประเมินของนักวิเคราะห์
หลังรายงานราคาหุ้น Nestlé พุ่งขึ้น 8% นับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันในรอบ 17 ปี ซึ่งแรงหนุนหลักมาจากการประกาศแผนปรับโครงสร้างและลดพนักงาน มากกว่าผลประกอบการทางการเงินที่อยู่ในระดับตามคาด ตลาดและนักวิเคราะห์ตอบรับเชิงบวกต่อทิศทางนี้ โดยมองเห็นสัญญาณการปรับปรุงใน RIG และชื่นชมเป้าหมายการประหยัดที่ทะเยอทะยาน ในขณะเดียวกันก็เตือนถึงความเสี่ยงจากตลาดต่างประเทศและความท้าทายในไตรมาสสุดท้าย แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ มาตรการดังกล่าวถือเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทต่อไป

