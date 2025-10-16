ราคาคาโก้ตอบสนองจำกัดต่อข้อมูลการบดถั่วช็อกโกแลตในยุโรปที่อ่อนแอ

- สัญญาคาโก้ล่วงหน้าใกล้ 5,850 ดอลลาร์สหรัฐ
- ข้อมูลการบดถั่วช็อกโกแลตในยุโรป (ECA) อ่อนแอ
- ข้อมูลไตรมาส 3 แสดงการลดลง 4.8% บ่งชี้ความต้องการที่ลดลง
สัญญาคาโก้ล่วงหน้าแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลการบดถั่วช็อกโกแลตในยุโรปที่อ่อนแอมาก ซึ่งลดลง 4.8% ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบรายปี เหลือ 337,353 ตัน (เทียบกับ 353,334 ตัน ใน Q3 2024) ตามข้อมูลของ European Cocoa Association (ECA)
ตัวเลขที่อ่อนแอบ่งชี้ถึงปัญหาด้านความต้องการ เนื่องจากราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคาโก้สูงกดดันผู้บริโภค ข้อมูลการบดถั่วชี้ปริมาณถั่วคาโก้ที่ถูกแปรรูปเป็น บัตเตอร์และผงคาโก้
ตลาดตอนนี้อยู่ในภาวะ oversold ซึ่งเราคาดว่าสภาวะเฉพาะนี้เป็นเหตุผลที่ราคาคาโก้ไม่ตอบสนองต่อรายงานในวันนี้
