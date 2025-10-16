อ่านเพิ่มเติม
16 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ดุลการค้าสหภาพยุโรปออกมาผสมผสาน 💶

  • ดุลการค้าสหภาพยุโรปในเดือนสิงหาคมออกมา ผสมผสาน: ดุลไม่ปรับฤดูกาลต่ำกว่าคาด ขณะที่ดุลปรับฤดูกาลสูงกว่าคาด

  • การส่งออกไปยังนอกเขตยูโรและนอก EU ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (-5.8% สำหรับ EA, -6.8% สำหรับ EU)

  • การนำเข้าลดลงเล็กน้อย (-0.6% สำหรับ EA, -1.2% สำหรับ EU)

  • การค้าภายในเขตยูโรและภายใน EU ยังเติบโต (+1.1% และ +1.3%)

  • สะท้อนแรงกดดันจากอุปสงค์ต่างประเทศ ขณะที่ตลาดภายในยังคงแข็งแกร่ง

11:00 น. – ดุลการค้าสหภาพยุโรปประจำเดือนสิงหาคม

  • ไม่ปรับฤดูกาล: 1 พันล้านยูโร (คาดการณ์: 6.9 พันล้านยูโร, ก่อนหน้า: 12.4 พันล้านยูโร, ปรับปรุง: 12.7 พันล้านยูโร)

  • ปรับฤดูกาลแล้ว: 6.1 พันล้านยูโร (คาดการณ์: 4.3 พันล้านยูโร, ก่อนหน้า: 5.4 พันล้านยูโร)

ในช่วงมิถุนายน–สิงหาคม 2025 การส่งออกของเขตยูโรไปยังประเทศนอก EA ลดลง 5.8% ขณะที่การนำเข้าลดลง 0.6% การค้าภายในเขตยูโรเพิ่มขึ้น 1.1%
ในช่วงเดียวกัน การส่งออกของสหภาพยุโรปไปยังประเทศนอก EU ลดลง 6.8% ขณะที่การนำเข้าลดลง 1.2% การค้าภายใน EU เพิ่มขึ้น 1.3%

