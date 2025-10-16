ตลาดเด่นวันนี้ - US100

- ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น หลัง TSMC ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
- รายงานยอดเยี่ยมของ TSMC – แสดงกำไรสุทธิเติบโตเกือบ 40% เทียบปีต่อปี – ช่วยต่อยอดจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ ASML เมื่อวานนี้
- นักลงทุนเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าความสนใจใน AI ยังคงสูงมาก ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดปรับดีขึ้น และลดความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า
ผลประกอบการของ TSMC (TSM.US) ในฐานะผู้เล่นสำคัญในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก แสดงให้เห็นว่า AI กำลังเปิดโอกาสให้บริษัทบางแห่งทำกำไรอย่างมหาศาล
ความคาดหวังบวกต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มนี้ช่วยลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าสหรัฐ–จีน รายงานแข็งแกร่งของ TSMC ในวันนี้สอดคล้องดีกับผลประกอบการเมื่อวานของ ASML — บริษัทที่สำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ผ่านเครื่อง EUV lithography — ซึ่งก็ทำผลประกอบการเกินคาดเช่นกัน
ส่งผลให้ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้น 0.4% ทำจุดสูงสุดเหนือ 25,000 จุดอย่างชัดเจน
ในการซื้อขายก่อนตลาด หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI เช่น Broadcom, Nvidia, AMD และ Arista Networks ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
นักลงทุนยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างวอชิงตัน–ปักกิ่ง และดูเหมือนว่าการบรรลุข้อตกลงใด ๆ อาจใช้เวลานาน ตลาดมองว่าผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน แต่ไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงเพิ่มเติมในวันนี้ นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเพิ่มความตึงเครียดหรือไม่ หรือทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการทูตที่เกี่ยวข้องกับการยอมกันสองฝ่าย
กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวถึงเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ว่าการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าจีนละเมิดกฎ WTO ขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ของการพบกันระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิงกลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง ทำให้ตลาดหวังผลลัพธ์บวกจากการเจรจาสหรัฐ–จีน
ผลประกอบการ TSMC
-
รายได้: NT$989.92 พันล้าน (+30% เทียบปีต่อปี; คาด NT$967.7 พันล้าน)
-
กำไรสุทธิ: NT$452.3 พันล้าน (+39% y/y; คาด NT$405.5 พันล้าน)
-
อัตรากำไรขั้นต้น: 59.5% (Q2: 58.6%; คาด 57.1%)
-
คาดการณ์รายได้ 2026: ~30% y/y ที่ค่ากลาง (ก่อนหน้า ~30% y/y) → 117.4–121.9 พันล้าน USD (คาด 120.6 พันล้าน USD)
กราฟ US100
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 300 จุด และ — คล้ายปลายเดือนสิงหาคม — ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม)
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
