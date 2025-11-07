ผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2025 ของ Qualcomm: ทำรายได้เหนือคาดแม้เผชิญแรงกดดันด้านภาษีและความระมัดระวังของตลาด

- Qualcomm increases its revenue
- Are Qualcomm's results good?
- Qualcomm increases its revenue
- Are Qualcomm's results good?
Qualcomm รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2025: ทำได้ดีกว่าคาด แม้เผชิญแรงกดดันด้านภาษีและความระมัดระวังของตลาด
Qualcomm ปิดปีงบประมาณ 2025 ได้เหนือความคาดหมายในทุกตัวชี้วัดหลัก พร้อมแนวโน้มบวกสำหรับไตรมาสถัดไป แต่หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% ในช่วงหลังตลาด (after-hours) หลังนักลงทุนประเมินผลกระทบภาษีครั้งเดียวของสหรัฐฯ และตั้งคำถามว่าการวิ่งขึ้นของหุ้นช่วงที่ผ่านมาอาจเกินปัจจัยพื้นฐาน
ภาพรวมผลประกอบการทางการเงิน
-
รายได้ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Revenue): 11.27 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม 10% YoY (คาดการณ์ 10.77 พันล้านดอลลาร์)
-
กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS): 3.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 2.69 ดอลลาร์ปีก่อน (คาดการณ์ 2.88 ดอลลาร์)
-
กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้ว: 3.81 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม 8.6% YoY (คาดการณ์ 3.65 พันล้านดอลลาร์)
-
รายได้ QCT (ธุรกิจชิป): 9.82 พันล้านดอลลาร์ +13% YoY (คาดการณ์ 9.35 พันล้านดอลลาร์)
-
รายได้ QTL (ลิขสิทธิ์): 1.41 พันล้านดอลลาร์ -7.4% YoY (คาดการณ์ 1.36 พันล้านดอลลาร์)
การเติบโตหลักมาจาก ฝ่ายโทรศัพท์มือถือ ที่สร้างรายได้ 6.96 พันล้านดอลลาร์ (+14%) สะท้อนความแข็งแกร่งของ Android และการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง
-
ธุรกิจยานยนต์: เพิ่มขึ้น 17% สู่ 1.05 พันล้านดอลลาร์
-
IoT: เติบโต 7.4% สู่ 1.81 พันล้านดอลลาร์
ผลประกอบการทั้งปีเผยให้เห็น รายได้ QCT นอก Apple เพิ่ม 18% และ ยอดขายยานยนต์ + IoT เพิ่ม 27% แสดงให้เห็นความสำเร็จของกลยุทธ์การกระจายธุรกิจนอกสมาร์ทโฟน
แนวโน้มและผลกระทบภาษี
สำหรับไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 Qualcomm ประเมินว่า:
-
รายได้: 11.8–12.6 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 11.59 พันล้านดอลลาร์)
-
Adjusted EPS: 3.30–3.50 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 3.26 ดอลลาร์)
-
รายได้ QCT: 10.3–10.9 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 10.1 พันล้านดอลลาร์)
-
รายได้ QTL: 1.4–1.6 พันล้านดอลลาร์
แม้ว่าจะมีแนวโน้มรายได้และกำไรบวก แต่ Qualcomm ต้องบันทึก ขาดทุน 5.7 พันล้านดอลลาร์ จากการปรับปรุงกฎหมายภาษีสหรัฐฯ ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิไตรมาสนี้ 3.12 พันล้านดอลลาร์
บริษัทคาดว่า การใช้ Alternative Minimum Tax (AMT) จะทำให้อัตราภาษีมีเสถียรภาพราว 13–14% ต่ำกว่าที่เคยเผชิญ
โมเมนตัมธุรกิจและกลยุทธ์
CEO Cristiano Amon เน้นย้ำการปรับตัวของ Qualcomm ไปสู่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลากหลาย
-
การเติบโตใน ชิปยานยนต์และ IoT
-
แรงขับเคลื่อนใหม่จาก AI และโปรเซสเซอร์ PC
-
เปิดตัว AI 100 Ultra platform และชิป Snapdragon รุ่นใหม่
-
ชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลรุ่นแรกจะเริ่มส่งมอบปี 2026 โดยลูกค้ารายแรกคือ Humain
Amon ยืนยันความคาดหวังที่ดีต่อ ระบบขับขี่อัตโนมัติและการออกแบบใหม่ในยานยนต์เชื่อมต่อ เพื่อรองรับการสูญเสียธุรกิจโมเด็มของ Apple
การแข่งขันและบริบทมหภาค
แม้ Qualcomm ยังคงพึ่งพาตลาดมือถือ แต่การกระจายไปยัง ยานยนต์, IoT และ AI computing ช่วยลดความผันผวน
การแข่งขันเข้มขึ้นจาก Apple ที่ออกแบบโมเด็มเอง และ MediaTek ที่เข้าตลาด Android ระดับพรีเมียม
การคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หลัง Trump และ Xi Jinping ยุติการสอบสวนการผูกขาด อาจช่วยลดแรงกดดันด้านกฎระเบียบและซัพพลายเชน
สรุป
ไตรมาสนี้ถือเป็น “ผลประกอบการแข็งแกร่ง” โดยทำได้เหนือคาดในทุกด้าน และการปรับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
-
Margin การดำเนินงานเบาเล็กน้อยกว่าคาด
-
ตลาดตอบสนองปานกลางเพราะราคาหุ้นวิ่งขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการ
จากมุมกลยุทธ์ Qualcomm แสดงให้เห็นความสามารถในการปรับตัว:
-
ธุรกิจชิปหลักยังนำคู่แข่งในกลุ่มผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
-
การปรับปรุงภาษีซ่อนผลกำไรที่แข็งแกร่งทางโครงสร้าง
-
ความคาดหวังของนักลงทุนสูง ทำให้ต้องสร้างผลกำไรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เส้นทางการกระจายธุรกิจใน ยานยนต์, AI edge และ PC ยังชัดเจน
ช่วง 12–18 เดือนข้างหน้าจะทดสอบความสามารถของ Qualcomm ในการขยายตลาด โดยเฉพาะชิป AI สำหรับ PC ที่จะสู้กับ Apple M-series และ AMD AI-accelerated lines
ข่าวเด่นวันนี้
เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?
US Open: US100 ร่วง 1% ท่ามกลางแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์
หุ้นเด่นสัปดาห์ – Comcast Corp