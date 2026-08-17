ทองคำปรับขึ้นกลับมาแตะ 4,400 ดอลลาร์ 🗽 โลหะมีค่ากำลังเดิมพันกับ Fed ที่ผ่อนคลายลงหรือไม่?

ราคาทองคำเปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นในตลาดโลก โดยทองคำเพิ่มขึ้น 0.5% สู่ประมาณ 4,400 ดอลลาร์ และต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5% โลหะมีค่าดูเหมือนจะตอบรับเชิงบวกต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดล่าสุด
- ข้อมูลวันศุกร์แสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan อ่อนแอลง
- ข้อมูลดังกล่าวตามมาหลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI เดือนกรกฎาคมที่ค่อนข้าง “ผ่อนคลาย” และไม่สร้างแรงกดดันมากนัก
- รายงาน NFP ล่าสุดก็ออกมาน่าผิดหวังเช่นกัน ขณะที่ทองคำดูเหมือนกำลังตอบรับการลดลงของความคาดหวังว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบ Hawkish ก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
กราฟราคาทองคำ (H4, D1)
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาทองคำยังคงยืนเหนือ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และล่าสุดหยุดการปรับตัวลงบริเวณแนว Fibonacci สำคัญที่ระดับ 23.6% ขณะที่ RSI และ MACD ยังคงมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ
แนวต้าน Fibonacci สำคัญอยู่บริเวณ 4,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่มีการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างหนาแน่น รวมถึงบริเวณการสะสมตัวในเดือนพฤษภาคมก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงในเวลาต่อมา
ที่มา: xStation5
ในกราฟรายวัน บริเวณ 4,300 ดอลลาร์ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200 – เส้นสีแดง) พาดผ่านอยู่ หลังจากราคาทองคำหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนี้เพียงช่วงสั้น ๆ ก็สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว
การที่ราคาอยู่ใกล้ EMA200 อาจบ่งชี้ว่า หากแนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง ทองคำยังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้อีกมาก โดยเฉพาะหากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของ Fed และ ECB ผ่อนคลายลง และราคาน้ำมันค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ในช่วง 70–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Source: xStation5
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