โลหะเงินพุ่ง 4.5% รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ⚪📈

- ราคา Silver มีลุ้นรีบาวด์แบบ V-Shape หลังแนวโน้มเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว
- ราคา Silver มีลุ้นรีบาวด์แบบ V-Shape หลังแนวโน้มเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว
ราคา Silver รีบาวด์แรง 4.5% ส่งสัญญาณกลับตัวทางเทคนิค
ขณะที่ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 3% และ Platinum กับ Palladium พุ่งมากกว่า 5% วันนี้ “Silver” กำลังกลายเป็นสินทรัพย์ที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด หลังเริ่มส่งสัญญาณ Technical Reversal ที่สำคัญ
ปัจจัยหลักที่นักวิเคราะห์กำลังจับตา:
• การก่อตัวของ Double Bottom
• การทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
• ความเป็นไปได้ของ V-Shape Rebound ในระยะสั้น
ก่อนหน้านี้ ตลาดเคยมองว่าราคาอาจกำลังก่อตัวในรูปแบบ “Head and Shoulders” ระหว่างการปรับฐานลงสู่โซน 61-62 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตาม โซนดังกล่าวกลับกลายเป็นฐานสำคัญของรูปแบบ Double Bottom แทน โดยเฉพาะหลังเกิดแท่งเทียน Pin Bar ชัดเจนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวทางเทคนิคที่แข็งแรง
หลังจากนั้น ราคา Silver รีบาวด์ขึ้นถึง 33% จากจุดต่ำสุด ไปแตะบริเวณ 82-83 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นแนว Neckline สำคัญของรูปแบบนี้
เป้าหมายระยะสั้นถัดไปอยู่ที่ 73-74 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์มองว่า Silver อาจกำลังเข้าสู่การฟื้นตัวแบบ V-Shape ซึ่งอาจผลักดันราคาไปยังโซน 73-74 ดอลลาร์ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวยังถือเป็นแนวต้านสำคัญ เนื่องจากอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และ 100 วันพอดี ทำให้มีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรได้เช่นกัน
หากโมเมนตัมฝั่งกระทิงยังต่อเนื่อง การทะลุแนวต้านนี้ได้ อาจเปิดทางให้ Silver กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง
Silver may be headed toward the short-term resistance level of $73–74 per ounce. Source: xStation5
In terms of deviations from averages, silver appears slightly undervalued relative to the 100-day SMA, but reasonably valued against the 1-year average. Conversely, the price has already rebounded from the 1-year average in recent months. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ข้อมูลจาก Bloomberg Finance LP และ XTB ระบุว่า โดยปกติแล้ว “ฤดูร้อน” เป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการปรับตัวขึ้นของราคาเงิน (silver) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระยะ 10 ปีและระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ภาพระยะสั้นมีความแตกต่างออกไป โดยค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีชี้ว่า ราคามักเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงประมาณ “วันที่ 160–170 ของปี” มากกว่าจะปรับขึ้นทันทีในช่วงต้นฤดูร้อน
สิ่งนี้สะท้อนว่า แม้ปัจจัยฤดูกาลระยะยาวยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของเงิน แต่แรงฟื้นตัวในระยะสั้นอาจล่าช้า และขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และความคาดหวังต่อนโยบายการเงินเป็นสำคัญ
โดยสรุป ข้อมูลเชิงฤดูกาลไม่ได้ขัดแย้งกับมุมมองเชิงบวกต่อเงินในช่วงฤดูร้อน แต่ชี้ว่า “จังหวะการฟื้นตัว” อาจเกิดช้ากว่าที่คาด หากอ้างอิงจากพฤติกรรมในรอบ 5 ปีล่าสุด
BREAKING: ตัวเลข Industrial Production ของสหรัฐออกมา “ผสมผสาน”
โกโก้ฟิวเจอร์สพุ่ง 6% ท่ามกลางความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 📈
กราฟประจำวัน: EU50 – ดัชนีหุ้นยุโรปทำจุดสูงสุดใหม่ (15.06.2026)
Economic Calendar: เงินเยนจะกลับมาได้แรงหนุนหรือไม่? (15.06.2026)