สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟ พุ่ง 5% ทะลุระดับ 400 เซนต์ต่อปอนด์

- ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica พุ่ง 5% ทะลุ 400 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน
- แรงหนุนจากอุปทาน: ราคาปรับขึ้นจากความกังวลเรื่อง ภัยแล้งในบราซิล (ความเสี่ยง La Niña) ในช่วงเวลาสำคัญของการออกดอก และปริมาณสำรองใน ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 ปี
- Technical Breakout: ราคาทะลุแนวต้านสำคัญทางเทคนิคเรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายถัดไปในโซนอุปทานแข็งแรง 420–430 เซนต์ต่อปอนด์
- ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica พุ่ง 5% ทะลุ 400 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน
- แรงหนุนจากอุปทาน: ราคาปรับขึ้นจากความกังวลเรื่อง ภัยแล้งในบราซิล (ความเสี่ยง La Niña) ในช่วงเวลาสำคัญของการออกดอก และปริมาณสำรองใน ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 ปี
- Technical Breakout: ราคาทะลุแนวต้านสำคัญทางเทคนิคเรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายถัดไปในโซนอุปทานแข็งแรง 420–430 เซนต์ต่อปอนด์
ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica ปรับขึ้นเกือบ 5% วันนี้ ทะลุระดับ 400 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 17 กันยายน
ปัจจัยหนุนอุปทาน:
-
ความกังวลเรื่อง ภัยแล้งในบราซิล ในช่วงเวลาสำคัญของการออกดอกอาจลดผลผลิตในฤดูกาลหน้าอย่างมาก
-
ปริมาณสำรองกาแฟที่ผ่านการรับรอง ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 ปี
-
สหรัฐฯ ยังคงหลีกเลี่ยงการนำเข้ากาแฟบราซิล เนื่องจากภาษีนำเข้า 50%
ความเสี่ยงจาก La Niña: NOAA ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นของ La Niña รุนแรง เป็น 71% ซึ่งอาจทำให้เกิดภัยแล้งทั่วบราซิล ส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลหน้า
Technical Breakout: ราคาทะลุแนวต้านที่ 23.6% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด โดยมี โซนอุปทานแข็งแรงอยู่ที่ 420–430 เซนต์ต่อปอนด์
📌 ระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่เหนือ 430 เซนต์ต่อปอนด์ เล็กน้อย
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์