อ่านเพิ่มเติม
08:41 · 15 ตุลาคม 2025

สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟ พุ่ง 5% ทะลุระดับ 400 เซนต์ต่อปอนด์

ประเด็นหลัก

 

COFFEE
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

 

  •  ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica พุ่ง 5% ทะลุ 400 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน
  •  แรงหนุนจากอุปทาน: ราคาปรับขึ้นจากความกังวลเรื่อง ภัยแล้งในบราซิล (ความเสี่ยง La Niña) ในช่วงเวลาสำคัญของการออกดอก และปริมาณสำรองใน ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 ปี
  •  Technical Breakout: ราคาทะลุแนวต้านสำคัญทางเทคนิคเรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายถัดไปในโซนอุปทานแข็งแรง 420–430 เซนต์ต่อปอนด์

ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica ปรับขึ้นเกือบ 5% วันนี้ ทะลุระดับ 400 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 17 กันยายน

ปัจจัยหนุนอุปทาน:

  • ความกังวลเรื่อง ภัยแล้งในบราซิล ในช่วงเวลาสำคัญของการออกดอกอาจลดผลผลิตในฤดูกาลหน้าอย่างมาก

  • ปริมาณสำรองกาแฟที่ผ่านการรับรอง ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 ปี

  • สหรัฐฯ ยังคงหลีกเลี่ยงการนำเข้ากาแฟบราซิล เนื่องจากภาษีนำเข้า 50%

ความเสี่ยงจาก La Niña: NOAA ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นของ La Niña รุนแรง เป็น 71% ซึ่งอาจทำให้เกิดภัยแล้งทั่วบราซิล ส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลหน้า

Technical Breakout: ราคาทะลุแนวต้านที่ 23.6% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด โดยมี โซนอุปทานแข็งแรงอยู่ที่ 420–430 เซนต์ต่อปอนด์
📌 ระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่เหนือ 430 เซนต์ต่อปอนด์ เล็กน้อย

 

 

17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
17 ตุลาคม 2025, 13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก