⏬ เงินปรับตัวลดลงเกือบ 5%

-
เงินร่วงเกือบ 5% หลุดระดับ 50 ดอลลาร์ สู่การปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบวันเดียวตั้งแต่เดือนเมษายน
การปรับฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากแรงซื้อเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อย (Retail FOMO) ซึ่งนักลงทุนมืออาชีพมักมองว่าเป็นสัญญาณตรงกันข้าม
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล:
-
ความเสี่ยงทางการเมืองสหรัฐฯ คลี่คลาย
-
ความหวังในการฟื้นตัวของการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
-
การหลุดแนวโน้มขาขึ้นแบบเร่งตัวทางเทคนิค (Accelerated uptrend line)
-
การปรับฐานเกิดขึ้นหลังจากมีภาพคิวผู้ซื้อที่หน้าร้านทองคำแท่งทั่วโลก ซึ่งสะท้อนแรงซื้อ FOMO (กลัวพลาดโอกาส) ของนักลงทุนรายย่อยที่ไม่คุ้นเคยกับโลหะมีค่า การเข้าตลาดของนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณตรงข้าม (Contrarian signal)
แม้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังแข็งแกร่ง แต่การปรับฐานเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อหลายปัจจัยส่งผลพร้อมกัน:
-
ความเสี่ยงทางการเมืองสหรัฐฯ ลดลง: มีข่าวว่าอาจเกิดข้อตกลงระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในสัปดาห์นี้ ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
-
ความหวังในการค้าระหว่างประเทศ: Donald Trump ประกาศว่าข้อตกลงการค้ากับจีนจะเป็น “ยอดเยี่ยม” และมีแผนพบกับ Xi Jinping ในการประชุม APEC ปลายเดือนนี้
-
แนวโน้มสต็อกเงิน COMEX: ปริมาณเงินที่ COMEX เริ่มลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าโลหะมีค่าอาจกลับไปยังตลาดลอนดอน
ภาพรวมทางเทคนิค (Technical Snapshot)
ราคาปรับตัวลงอย่างมากในวันนี้ หลุดต่ำกว่า 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และยังทะลุ จุดสูงสุดของปี 2011 นอกจากนี้ แนวโน้มขาขึ้นแบบเร่งตัว (Accelerated uptrend line) ที่เริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน กำลังถูกทำลาย
หากการปรับฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำกำไรระยะสั้น (One-off profit-taking) แนวรับสำคัญถัดไป จะอยู่ราว 47 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งตรงกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (30-day moving average)
