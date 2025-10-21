อ่านเพิ่มเติม
16:47 · 21 ตุลาคม 2025

⏬ เงินปรับตัวลดลงเกือบ 5%

  • เงินร่วงเกือบ 5% หลุดระดับ 50 ดอลลาร์ สู่การปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบวันเดียวตั้งแต่เดือนเมษายน

    การปรับฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากแรงซื้อเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อย (Retail FOMO) ซึ่งนักลงทุนมืออาชีพมักมองว่าเป็นสัญญาณตรงกันข้าม

    ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล:

  • ความเสี่ยงทางการเมืองสหรัฐฯ คลี่คลาย

  • ความหวังในการฟื้นตัวของการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

  • การหลุดแนวโน้มขาขึ้นแบบเร่งตัวทางเทคนิค (Accelerated uptrend line)

การปรับฐานเกิดขึ้นหลังจากมีภาพคิวผู้ซื้อที่หน้าร้านทองคำแท่งทั่วโลก ซึ่งสะท้อนแรงซื้อ FOMO (กลัวพลาดโอกาส) ของนักลงทุนรายย่อยที่ไม่คุ้นเคยกับโลหะมีค่า การเข้าตลาดของนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณตรงข้าม (Contrarian signal)

แม้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังแข็งแกร่ง แต่การปรับฐานเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อหลายปัจจัยส่งผลพร้อมกัน:

  • ความเสี่ยงทางการเมืองสหรัฐฯ ลดลง: มีข่าวว่าอาจเกิดข้อตกลงระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในสัปดาห์นี้ ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

  • ความหวังในการค้าระหว่างประเทศ: Donald Trump ประกาศว่าข้อตกลงการค้ากับจีนจะเป็น “ยอดเยี่ยม” และมีแผนพบกับ Xi Jinping ในการประชุม APEC ปลายเดือนนี้

  • แนวโน้มสต็อกเงิน COMEX: ปริมาณเงินที่ COMEX เริ่มลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าโลหะมีค่าอาจกลับไปยังตลาดลอนดอน

Silver is recording its largest daily decline since April. Historically, movements of this magnitude have been exceedingly rare. Source: Bloomberg Finance LP

The drop in COMEX silver inventories could signify a normalization of the situation on the exchange and the return of some metal to London. Source: Bloomberg Finance LP

ภาพรวมทางเทคนิค (Technical Snapshot)

ราคาปรับตัวลงอย่างมากในวันนี้ หลุดต่ำกว่า 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และยังทะลุ จุดสูงสุดของปี 2011 นอกจากนี้ แนวโน้มขาขึ้นแบบเร่งตัว (Accelerated uptrend line) ที่เริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน กำลังถูกทำลาย

หากการปรับฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำกำไรระยะสั้น (One-off profit-taking) แนวรับสำคัญถัดไป จะอยู่ราว 47 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งตรงกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (30-day moving average)

 

 
24 ตุลาคม 2025, 16:18

24 ตุลาคม 2025, 15:30

24 ตุลาคม 2025, 11:15

24 ตุลาคม 2025, 10:58

