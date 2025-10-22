⏬ ทองคำร่วงลงมากกว่า 5%

- ทองคำพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ นโยบายการเงินผ่อนคลาย และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- การปรับตัวลดลงครั้งนี้มากกว่า 5% ถือเป็นการร่วงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020
- ทองคำพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ นโยบายการเงินผ่อนคลาย และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- การปรับตัวลดลงครั้งนี้มากกว่า 5% ถือเป็นการร่วงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำสถิติใหม่และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก การปรับตัวขึ้นเกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลายด้าน โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่จะผ่อนคลายต่อไป และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทองคำยังคงสถานะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยหลัก
วันนี้ ราคาทองคำร่วงมากกว่า 5% ซึ่งถือเป็นการปรับฐานครั้งรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 การลดลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากการทำกำไรของนักลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคัลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นระยะสั้นในตลาด
สาเหตุของการปรับฐานในตลาดทองคำ
การทำกำไรหลังราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างมาก ทำให้นักลงทุนเห็นโอกาสในการทำกำไร การปรับตัวขึ้นนี้เกิดจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากราคาทำสถิติสูงสุด ประชากรตลาดบางส่วนตัดสินใจขาย ทำให้ราคาทองคำมีแรงกดดันลง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4% ทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ใช้สกุลเงินอื่น ดอลลาร์ที่แข็งค่าลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ลงทุน ส่งผลให้ราคาลดลง
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนคลายตัว
การประกาศพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการคลายข้อพิพาททางการค้า ความเป็นไปได้ของข้อตกลงการค้าทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
สิ้นสุดฤดูกาลซื้อทองในอินเดีย
ฤดูกาลซื้อทองในอินเดีย ซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เพิ่งสิ้นสุดลง ทำให้ความต้องการในตลาดอินเดียลดลง ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันขาขึ้นของราคาทองลดลง
สถานการณ์ทางเทคนิค
Source: xStation5
Recent weeks have seen a strong rise in gold prices, which recently reached a record level of around $4,381 per ounce. Currently, a sharp correction is underway, with the price falling by over 5%, marking the largest single-day drop since August 2020. Key support levels are around $4,100, followed by $4,050 and the psychological $4,000 mark. Breaking these levels could signal further declines.
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง