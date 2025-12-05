🛢️ ก๊าซธรรมชาติใกล้แตะระดับ $5

- ก๊าซสหรัฐพุ่งแตะ $5 (สูงสุดตั้งแต่ปี 2022): การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาก๊าซในสหรัฐฯ ทะลุระดับ $5/MMBTU ได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อทำความร้อนที่แข็งแกร่ง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้นในอเมริกาเหนือ และการส่งออก LNG ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
- การดึงสต๊อกผิดปกติ: การดึงสต๊อกก๊าซของสหรัฐฯ ในระดับประมาณ 200 bcf ซึ่งถือว่าสูงผิดปกติ (โดยปกติมักเกิดเฉพาะช่วงฤดูหนาวจัด ม.ค./ก.พ.) บ่งชี้ถึงการประเมินราคาที่สูงเกินจริงในช่วงสัญญาระยะสั้นของเส้นราคา (ภาวะ backwardation)
- ความแตกต่างข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก: ตลาดยุโรปยังไม่สะทกสะท้าน ราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้สต๊อกจะลดลง ทำให้เกิดช่องว่างราคาที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ ความนิ่งของตลาดยุโรปอาจจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อของราคาก๊าซสหรัฐฯ ในระยะยาว
Natural gas prices recorded a significant surge in November, with the impact of the recent futures contract rolling being marginal on the previous month's price action. Following two mixed sessions at the start of December, strong gains on Wednesday led to a breach of the March 2025 peaks, with prices currently trading at their highest level since 2022, briefly crossing the $5/MMBTU threshold. What is driving this robust price increase, and what can be expected in the near future?
ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนพฤศจิกายน โดยการเปลี่ยนสัญญาฟิวเจอร์สล่าสุดมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาในเดือนก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย หลังจากสองวันที่แกว่งตัวผสมผสานในช่วงต้นเดือนธันวาคม การปรับขึ้นแรงในวันพุธทำให้ราคาทะลุจุดสูงสุดของเดือนมีนาคม 2025 และขณะนี้กำลังซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 โดยได้ทะลุระดับ $5/MMBTU ไปช่วงสั้นๆ ปัจจัยใดกำลังผลักดันการพุ่งขึ้นของราคาในรอบนี้ และทิศทางในระยะสั้นจะเป็นอย่างไร?
The US Winter Onslaught
Low temperatures in recent weeks have caused US gas consumption to clearly rise above standard norms. Gas consumption is currently at its highest level for this period in five years, although it remains short of the record-high consumption levels observed during the first two months of the current year (the green line on the first chart below). While gas usage by power plants is substantial (second chart), the primary driver of increased consumption is heating demand, resulting from lower-than-average temperatures. Both near-term and full-season forecasts indicate colder temperatures across the northern part of the United States.
การโจมตีของฤดูหนาวในสหรัฐฯ
อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำให้ การใช้ก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเหนือระดับปกติอย่างชัดเจน ขณะนี้การใช้ก๊าซอยู่ในระดับสูงที่สุดสำหรับช่วงเวลานี้ในรอบ 5 ปี แม้ว่าจะยังไม่ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เห็นในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ (เส้นสีเขียวในกราฟแรกด้านล่าง)
แม้ว่าการใช้ก๊าซของโรงไฟฟ้าจะยังคงอยู่ในระดับสูง (กราฟที่สอง) แต่ แรงขับเคลื่อนหลักของการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการสำหรับระบบทำความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งการพยากรณ์ระยะสั้นและตลอดฤดูกาลต่างชี้ว่า ภาคเหนือของสหรัฐฯ จะเผชิญสภาพอากาศที่หนาวเย็นยิ่งขึ้น
High gas consumption in the USA. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
อุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือของสหรัฐฯ คาดว่าจะหนาวเย็นมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว แม้จะไม่ได้เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมากนักก็ตาม อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์อากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิในพื้นที่ตอนใต้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ
ที่มา: NOAA
Nevertheless, the cold temperatures have led to a sudden surge in demand. Furthermore, LNG exports remain very high, close to 100% of pipeline capacity. Even with very high supply, which has exceeded 120 billion cubic feet per day (bcfd), the implied change in inventories points to a stock draw of 200 bcf, which is highly unusual for this time of year. Typically, such large drawdowns occur in January or February. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Europe Unfazed by Winter, Despite Lower Inventories
We are currently observing an interesting divergence between price behaviour in the US and Europe. US prices are rising sharply, driven not only by the shape of the forward curve but also by surging short-term demand. Simultaneously, however, inventories in the US remain at a relatively high level, near 5-year maximums, and comparative inventories do not justify such elevated price levels.
In the last two years, we have not seen such a large divergence in the behaviour of American and European gas prices. Europe is no longer fearing an energy crisis, and signals of weakening demand in Asia indicate a significant availability of LNG in case of increased need. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Prices in Europe have also decreased relative to prices in Asia (JKM). Prices are also falling in the Chinese market. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
It is worth noting that the level of inventories in Europe is visibly lower than the 5-year average, although the recommended level of 80% storage capacity was exceeded before the start of the heating season. Source: Bloomberg Finance LP
Gas withdrawal from European storage facilities was quite high in the second half of November but has now returned to near the average, which could theoretically help prices stabilise at low levels. Low prices in Europe may also influence US prices in the longer term. Source: Bloomberg Finance LP
การเริ่มต้นของฤดูกาลดึงสต๊อกก๊าซได้เริ่มขึ้นตามคาดการณ์ และที่สำคัญคือกำลังดำเนินไปอย่างช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 100–200 bcfd เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ระดับสต๊อกจะขยับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็ว สำหรับวันนี้ คาดว่าจะมีการดึงสต๊อกเล็กน้อยเพียง 18 bcf
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ปัจจัยฤดูกาลของราคา (Price Seasonality) บ่งชี้อะไร?
โดยทั่วไป ราคามักทำจุดสูงสุดระยะสั้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะมีการปรับฐานลง อีกทั้งควรจำไว้ว่าในเดือนพฤศจิกายนมีการเปลี่ยนสัญญาครั้งสุดท้ายที่อยู่ในภาวะ contango และขณะนี้ราคาได้เข้าสู่ภาวะ backwardation ต่อเนื่องหลายเดือน
ราคาปัจจุบันอาจดูสูงเกินกว่ามาตรฐานในอดีต แต่ตราบใดที่ การใช้ก๊าซยังอยู่ในระดับสูง ราคาอาจทรงตัวในระดับสูงต่อไปได้
หากความต้องการใช้ก๊าซโดยนัย (implied demand) ลดลงมาอยู่ในช่วง 120–140 bcfd นั่นจะถือเป็นสัญญาณของการกลับทิศของราคา
ราคาก๊าซได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงตลอดเดือนที่ผ่านมา และยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต ปัจจัยฤดูกาลยังบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แม้ว่าต้องไม่ลืมว่าปัจจัยดังกล่าวมีส่วนมาจากโครงสร้างของสัญญาฟิวเจอร์สเองด้วย
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
It is also worth noting that the nominal price is currently above the average.Source: Bloomberg Finance LP, XTB
โครงสร้างฟอร์เวิร์ดจนถึงเดือนเมษายนแสดงสภาวะ backwardation ที่ค่อนข้างแรง อย่างไรก็ตาม ราคาที่อยู่ในระดับสูงสำหรับสัญญาเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม บ่งชี้ว่าตลาดคาดการณ์ความต้องการใช้ก๊าซที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
เรายังเห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ฝั่งสัญญาระยะสั้นในเดือนที่ผ่านมา “รุนแรงผิดปกติ” โดยเฉพาะสองสัญญาที่อยู่ใกล้สุด ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาวะประเมินค่าสูงเกินจริงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ราคาในระยะถัดไปว่าจะย่อตัวกลับใกล้ค่าเฉลี่ยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
มุมมองทางเทคนิค
ราคากำลังไต่ขึ้นสู่ระดับ $5/MMBTU ซึ่งสอดคล้องกับแนว Fibonacci 161.8% ของขาลงใหญ่ก่อนหน้า
ราคายังได้รับแรงพยุงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 ช่วง (14-period MA) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น
ที่น่าสังเกตคือ แพทเทิร์นการปรับขึ้นรอบนี้มีความคล้ายคลึงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมาก แม้ว่าการใช้ก๊าซในปัจจุบันจะสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม
จากมุมมองเชิงโครงสร้างแล้ว ขอบเขตของการปรับขึ้นบ่งชี้ว่า ราคามีโอกาสทำจุดสูงสุดในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม
อย่างไรก็ตาม หากการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ ราคามีโอกาสทรงตัวในระดับที่สูงกว่าปัจจุบันอย่างมาก และเกิดสถานการณ์คล้ายปี 2022 ได้อีกครั้ง แม้จะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดกว่าเดิมก็ตาม
