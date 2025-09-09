การปรับทบทวนตัวเลขการจ้างงานประจำปีจะผลักดันให้เฟดลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานหรือไม่?

เพียงไม่กี่วันหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนสิงหาคม สำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เตรียมประกาศการปรับทบทวนประจำปีเกี่ยวกับการเติบโตของการจ้างงานในช่วงเดือนเมษายน 2024 ถึงมีนาคม 2025 โดยการปรับครั้งนี้จะครอบคลุมเพียงสองเดือนแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รายงานดังกล่าวอาจเพิ่มแรงกดดันต่อการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย โดยบางฝ่ายถึงขั้นมองว่าอาจลดได้ถึง 50 จุดพื้นฐาน ความคาดหวังเบื้องต้นของนักเศรษฐศาสตร์บ่งชี้ว่าครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในการปรับลดการจ้างงานที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินเดิม แม้มีแนวโน้มว่าจะลดลงน้อยกว่าปีที่แล้ว
กลไกและขอบเขตของการปรับทบทวนที่คาดการณ์
การปรับทบทวน NFP ประจำปีเป็นกระบวนการมาตรฐานที่ BLS จะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขรายเดือนกับข้อมูลที่สมบูรณ์กว่าจากการสำรวจสำมะโนการจ้างงานและค่าจ้างรายไตรมาส (QCEW) ซึ่งได้มาจากข้อมูลประกันการว่างงานและครอบคลุมมากกว่า 95% ของงานทั้งหมด กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำโดยเฉพาะในด้านการเกิดขึ้นและการปิดตัวของธุรกิจใหม่ที่ไม่สามารถสะท้อนในรายงานรายเดือนได้ทันที
นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการจ้างงานในช่วงเมษายน 2024 ถึงมีนาคม 2025 จะถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานของ Bloomberg Intelligence ตลาดคาดว่าจะถูกปรับลงราว 500,000–800,000 ตำแหน่งงาน ขณะที่บางสำนักมองว่าลดลงได้ถึง 1 ล้านตำแหน่ง Bloomberg Economics คาดว่าตัวเลขจะถูกปรับลดในระดับปานกลางกว่า
การคาดการณ์จากสถาบันหลัก:
-
Bloomberg Economics: -555,000 งาน (ช่วง -475,000 ถึง -714,000)
-
Wells Fargo: -475,000 ถึง -790,000 งาน
-
Nomura Securities: -600,000 ถึง -900,000 งาน
-
Bank of America และ Royal Bank of Canada: อาจมากถึง -1 ล้านงาน
Bloomberg Economics วิเคราะห์ว่าในไตรมาสแรกของปี 2025 สถานการณ์ดีขึ้น โดยมีการปิดกิจการน้อยลงและการก่อตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น จึงทำให้คาดการณ์การปรับลดไม่รุนแรงเท่าฉันทามติของตลาด
เหตุผลเบื้องหลังการปรับทบทวน
-
แบบจำลอง Birth-Death: BLS อาจประเมินเกินจริงจำนวนงานที่สร้างขึ้นจากธุรกิจใหม่
-
สัญญาณความถี่สูง: บ่งชี้ว่าการก่อตั้งธุรกิจใหม่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในไตรมาส 2 ปี 2024 ก่อนจะฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี 2025
-
ปรับตัวดีขึ้นใน Q1 2025: Bloomberg Economics มองว่า QCEW ในไตรมาส 1 ปี 2025 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2024 จะไม่ได้ชะลอตัวมากกว่าการสำรวจ CES ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการปรับลดที่คาดไว้จึงเบากว่าตลาด
-
นัยเชิงประวัติศาสตร์: หากปรับทบทวนแล้ว ตัวเลขจ้างงานเดือนตุลาคม 2024 อาจติดลบ 3,000 งาน ซึ่งจะเป็นการยืนยันย้อนหลังว่าการที่เฟดปรับลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน 2024 เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม
จะซ้ำรอยปี 2024 หรือไม่?
ในเดือนสิงหาคม 2024 BLS เคยประกาศการปรับทบทวนว่าเศรษฐกิจสร้างงานน้อยกว่าที่คาดไว้ 818,000 งานสำหรับช่วงเมษายน 2023 ถึงมีนาคม 2024 และในการปรับครั้งสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ลดเหลือ 598,000 งาน การปรับลดครั้งนั้นรวมกับสัญญาณตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ส่งผลให้เฟดเลือกปรับลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน 2024 อย่างไรก็ตาม การปรับในครั้งนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความกังวลเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง เนื่องจากตลาดเคยคาดว่าจะถูกปรับลดเกิน 1 ล้านงานอยู่แล้ว
ความคาดหวังของตลาดต่อการลดดอกเบี้ย
หลังรายงาน NFP เดือนสิงหาคม 2025 ที่อ่อนแอมาก โดยเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 งาน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 75,000 งานอย่างมาก ตลาดจึงคาดการณ์เต็มที่ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 4.3%
ปัจจุบันตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้เต็มที่ต่อการลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันที่ 17 กันยายน และยังให้น้ำหนัก 13% ต่อการลด 50 จุดพื้นฐาน อีกทั้งยังคาดว่าเฟดจะลดอีกครั้งในเดือนตุลาคม และเกือบแน่นอนว่าจะลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม Standard Chartered มองว่าหากการปรับทบทวน NFP ออกมาในทางลบมาก อาจเพิ่มโอกาสที่เฟดจะเลือกการลดครั้งใหญ่ถึง 50 จุดพื้นฐาน
ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปรับทบทวน
ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตัวอย่างจากปี 2024 การปรับลดครั้งใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาค บริการวิชาชีพและธุรกิจ ซึ่งปีที่แล้วถูกปรับลดไปเกือบ 360,000 งาน ภาคถัดมาที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวและการบริการ (leisure & hospitality) ที่ปีที่แล้วถูกปรับลด 150,000 งาน ในทางตรงกันข้าม คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มในภาค การศึกษาเอกชน การดูแลสุขภาพ และการจ้างงานภาครัฐ
แล้วตลาดจะเป็นอย่างไร?
การปรับลด NFP ครั้งใหญ่จะช่วยตอกย้ำภาพของ ตลาดแรงงานที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ Bloomberg Economics ชี้ว่ามุมมองอาจไม่รุนแรงนัก หากข้อมูลยืนยันว่ามีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2025 เฟดอาจมองว่านี่เป็นเพียงการชะลอตัวชั่วคราวที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลล่าสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ถูกปรับลดลงอย่างมาก และเรายังเห็นการลดลงของการจ้างงานในเดือนมิถุนายนแล้วด้วย
สำหรับตลาด หากการปรับลดครั้งนี้แรงกว่าปีที่แล้ว อาจหมายถึง ดอลลาร์อ่อนค่าลง ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และราคาทองคำพุ่งขึ้นต่อไป ส่วนตลาดหุ้นนั้นปฏิกิริยาไม่ชัดเจนนัก เพราะการจ้างงานที่ลดลงอาจหมายถึงการปรับลดดอกเบี้ย (ซึ่งเป็นผลบวกต่อหุ้น) แต่สัญญาณเศรษฐกิจถดถอยกลับเป็นปัจจัยลบต่อตลาด
บริบททางการเมืองและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การปรับทบทวนครั้งนี้ยังมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ประธานาธิบดีทรัมป์เคยตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก BLS มาก่อน และในเดือนสิงหาคม 2025 เขาได้ปลด Erika McEntarfer กรรมาธิการของ BLS ออกจากตำแหน่ง หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนกรกฎาคม ทรัมป์กล่าวหาว่า BLS “บิดเบือน” ข้อมูล แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ย้ำว่าการปรับทบทวนเป็นกระบวนการปกติของการปรับปรุงข้อมูลเศรษฐกิจให้แม่นยำยิ่งขึ้น